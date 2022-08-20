　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年文化月蘇州開幕　龍明彪籲台青：做和平統一的推動者

▲▼第二屆海峽兩岸青年文化月,龍明彪。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲開幕式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／蘇州報導

第二屆海峽兩岸青年文化月19日在江蘇蘇州舉行開幕式，國台辦副主任龍明彪出席並致辭，希望廣大台灣青年認清兩岸關係發展的歷史大勢，順應祖國必將統一的浩蕩潮流。他在座談會上呼籲台青，要將大陸的發展「實事求是」告訴台灣民眾，且不僅要自行抵制「台獨」，更要有勇氣向島內朋友闡述利害關係。

▲▼第二屆海峽兩岸青年文化月,龍明彪。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲龍明彪出席並致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

在19日晚間的開幕式上，龍明彪指出，追求國家統一是兩岸同胞不變的精神追求，儘管兩岸政治社會制度不同，明確了當初在島內推行「去中國化教育」，導致許多台灣民眾，尤其是青少年受台獨思想毒害，國家民眾認同出現偏差，甚至存在錯誤認識。

他接著說，但只要兩岸親戚朋友多交流、多交往，台獨謊言必將不攻自破，「我相信只要兩岸同胞講中國話、寫中國字、過中國節、拜中國神，台獨勢力的所謂『去中國化』終將是鬧劇一場。」

▲▼第二屆海峽兩岸青年文化月,龍明彪。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台青代表發言。（圖／記者蔡儀潔攝）

在19日下午舉行的台灣青年座談會上，崑山台協青年會理事陳宇宏提出數點意見，包括整合台胞證與居住證的證件號；設置青年產業園區，推行租金優惠方案；提供住房補貼降低生活成本等。

龍明彪在會上表示，非常關注台青在陸發展遇到的問題，會積極溝通解決，他同時提出三點希望和建議，首先是希望兩岸青年秉持兩岸一家親理念，正確認識到唯有和平統一才能保證兩岸民眾福祉，「台獨」意味著戰爭，不管青年怎麼想，都要認清這個現實。

「你們一定要做兩岸和平統一的的推動者。」龍明彪指出，希望台青將大陸的社會發展告訴台灣民眾，「不需要刻意美化，實事求是客觀講述大陸發展，你們的話才有說服力。」

龍明彪接著稱，第二希望兩岸青年攜手打拚，彼此取長補短、互幫互助，台青要積極融入當地社會；第三希望兩岸青年搶抓機遇，施展才華，主動做實行中華民族偉大復興中國夢的貢獻。

▲▼第二屆海峽兩岸青年文化月,龍明彪。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲22歲的台青馬志豪。（圖／記者蔡儀潔攝）

22歲的台青馬志豪向《東森新媒體ETtoday》表示，他目前就讀於中南大學的應用物理學系，此次希望透過兩岸青年文化月，能夠瞭解台灣人在蘇州本地的優勢，並向成功台青學習經驗。

他透露未來規劃，指畢業後會繼續留在大陸從事科研類工作，首先是因為大陸正開展「強基計畫」，更加重視物理這類基礎學科，提供更好的資源設備和平台；其次是許多台灣高科技公司亦有在大陸開設公司或廠房，他8月便到了明基電通（BenQ）擔任電子工程師實習生，發現台企在大陸的研發投資也有很大投入。

▲▼第二屆海峽兩岸青年文化月,龍明彪。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲座談會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，海峽兩岸青年文化月由國台辦指導，江蘇省台辦和蘇州市人民政府共同舉辦。本屆文化月以「同心同行青春力量」為主題，8月19日至20日將在主會場蘇州舉辦開幕式、文化展覽、文化沙龍、文旅體驗等活動，包括100餘位在長三角實習就業生活的台青代表在內的兩岸青年受邀參加。

文化月期間，將在蘇州、南京、泰州、徐州、鹽城等地開展30餘場線上線下兩岸文化交流活動，涉及電競、文創、燈會、京劇、詩詞、書畫篆刻等多個領域，涵蓋文化沙龍、文旅體驗、網上競賽、雲分享等多項內容，進一步為兩岸青年互學互鑒、同心同行提供更多資源。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官　全台醫束手無策
裸背「涼粉西施」被性騷！　兒護母反遭色狼圍毆
又有受騙小孩「從柬埔寨逃回台灣」　伍麗華凌晨爆驚險過程
柬「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴爆：他有私人
懶人包告訴你《數位中介法》多可怕　「言論自由末期」嚇壞2千人
人妻重逢砲友凍未條奔摩鐵　綠帽夫見「訊息一段問句」怒炸
《中介法》喊卡！　他挖出民進黨9年前迴力鏢：現在不用言論自由

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

跑出健康跑出美　三強聯手造風華

裸背「涼粉西施」被性騷！　兒護母反遭色狼圍毆

兩岸青年文化月蘇州開幕　龍明彪籲台青：做和平統一的推動者

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了：我千人操萬人騎

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

乳牙搖晃難吃飯！10歲男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陸外交部：是美方支持「台獨」，不是中方到美支持阿拉斯加獨立

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

口罩弟拿麥試音展歌喉 滄傷嗓熱唱《無言花》

跑出健康跑出美　三強聯手造風華

裸背「涼粉西施」被性騷！　兒護母反遭色狼圍毆

兩岸青年文化月蘇州開幕　龍明彪籲台青：做和平統一的推動者

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了：我千人操萬人騎

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

乳牙搖晃難吃飯！10歲男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陸外交部：是美方支持「台獨」，不是中方到美支持阿拉斯加獨立

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

美聯MVP不可能投法官吧！天使代總：沒人能比得上我們大谷

她脖子黑慘！血糖飆破400　「愛吃1食物」醫一聽菜單：快暈倒了

跑出健康跑出美　三強聯手造風華

最後2週！絕美「桃園蓮花季」如走進畫中　還能免費聽打擊樂

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官　全台醫束手無策

快手刀收藏！草屯在地人大推13間必吃美食　美食口袋名單不藏私

又有受騙小孩「從柬埔寨逃回台灣」　伍麗華凌晨爆驚險過程

有比賽就有他！爆米花爺爺厄文成球場最暖的一道「光芒」

老狗「下腹出現腫塊」變大還血尿　新北愛爸著急找動保處求救

「柬埔寨淘金」台女拒回台：男友還在那　想跟他共進退

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

大陸熱門新聞

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

裸背「涼粉西施」被性騷！　兒護母反遭色狼圍毆

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

25歲男菜瓜爆菊：洗菜滑倒！　網友看破不說破

陸外交部：美方想解決問題，出路只有一條

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

重慶限電　民眾湧入地鐵站「乘涼」

老天爺也擋不住！　新娘摔斷腳「騎車滑完紅毯」堅持嫁

男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

兩岸青年文化月蘇州開幕　龍明彪致詞

陸「學霸正妹」女魔頭二審開庭 自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

「他好像一條狗」吸百萬遊客打卡

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

更多熱門

相關新聞

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪致詞

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪致詞

「浙江台灣周」今（20）日上午在杭州舉行，聚焦推動台商台企對接參與「共同富裕示範區」建設，來自兩岸的工商界代表350人出席。國台辦副主任龍明彪致詞時強調，大陸經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，使台商台企投資做大做強的這一項選擇沒有變。

海峽論壇主打「雲」交流 吳成典：只有統一才會帶來雙贏

海峽論壇主打「雲」交流 吳成典：只有統一才會帶來雙贏

國台辦副主任批台當升高兩岸對立

國台辦副主任批台當升高兩岸對立

黔台經貿懇談會聚焦「台灣故事」

黔台經貿懇談會聚焦「台灣故事」

網路輿論戰 劉國深:有人火中取栗

網路輿論戰 劉國深:有人火中取栗

關鍵字：

兩岸青年文化月第二屆海峽兩岸青年文化月龍明彪

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

最捨得為另一半花錢的4大星座！

裸背「涼粉西施」被性騷！　兒護母反遭色狼圍毆

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面