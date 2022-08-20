兩岸青年文化月蘇州開幕　龍明彪籲台青：做和平統一的推動者

▲開幕式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／蘇州報導

第二屆海峽兩岸青年文化月19日在江蘇蘇州舉行開幕式，國台辦副主任龍明彪出席並致辭，希望廣大台灣青年認清兩岸關係發展的歷史大勢，順應祖國必將統一的浩蕩潮流。他在座談會上呼籲台青，要將大陸的發展「實事求是」告訴台灣民眾，且不僅要自行抵制「台獨」，更要有勇氣向島內朋友闡述利害關係。

▲龍明彪出席並致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

在19日晚間的開幕式上，龍明彪指出，追求國家統一是兩岸同胞不變的精神追求，儘管兩岸政治社會制度不同，明確了當初在島內推行「去中國化教育」，導致許多台灣民眾，尤其是青少年受台獨思想毒害，國家民眾認同出現偏差，甚至存在錯誤認識。

他接著說，但只要兩岸親戚朋友多交流、多交往，台獨謊言必將不攻自破，「我相信只要兩岸同胞講中國話、寫中國字、過中國節、拜中國神，台獨勢力的所謂『去中國化』終將是鬧劇一場。」

▲台青代表發言。（圖／記者蔡儀潔攝）

在19日下午舉行的台灣青年座談會上，崑山台協青年會理事陳宇宏提出數點意見，包括整合台胞證與居住證的證件號；設置青年產業園區，推行租金優惠方案；提供住房補貼降低生活成本等。

龍明彪在會上表示，非常關注台青在陸發展遇到的問題，會積極溝通解決，他同時提出三點希望和建議，首先是希望兩岸青年秉持兩岸一家親理念，正確認識到唯有和平統一才能保證兩岸民眾福祉，「台獨」意味著戰爭，不管青年怎麼想，都要認清這個現實。

「你們一定要做兩岸和平統一的的推動者。」龍明彪指出，希望台青將大陸的社會發展告訴台灣民眾，「不需要刻意美化，實事求是客觀講述大陸發展，你們的話才有說服力。」

龍明彪接著稱，第二希望兩岸青年攜手打拚，彼此取長補短、互幫互助，台青要積極融入當地社會；第三希望兩岸青年搶抓機遇，施展才華，主動做實行中華民族偉大復興中國夢的貢獻。

▲22歲的台青馬志豪。（圖／記者蔡儀潔攝）

22歲的台青馬志豪向《東森新媒體ETtoday》表示，他目前就讀於中南大學的應用物理學系，此次希望透過兩岸青年文化月，能夠瞭解台灣人在蘇州本地的優勢，並向成功台青學習經驗。

他透露未來規劃，指畢業後會繼續留在大陸從事科研類工作，首先是因為大陸正開展「強基計畫」，更加重視物理這類基礎學科，提供更好的資源設備和平台；其次是許多台灣高科技公司亦有在大陸開設公司或廠房，他8月便到了明基電通（BenQ）擔任電子工程師實習生，發現台企在大陸的研發投資也有很大投入。

▲座談會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，海峽兩岸青年文化月由國台辦指導，江蘇省台辦和蘇州市人民政府共同舉辦。本屆文化月以「同心同行青春力量」為主題，8月19日至20日將在主會場蘇州舉辦開幕式、文化展覽、文化沙龍、文旅體驗等活動，包括100餘位在長三角實習就業生活的台青代表在內的兩岸青年受邀參加。

文化月期間，將在蘇州、南京、泰州、徐州、鹽城等地開展30餘場線上線下兩岸文化交流活動，涉及電競、文創、燈會、京劇、詩詞、書畫篆刻等多個領域，涵蓋文化沙龍、文旅體驗、網上競賽、雲分享等多項內容，進一步為兩岸青年互學互鑒、同心同行提供更多資源。