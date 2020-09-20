海峽論壇主打「雲」交流　吳成典：只有統一才會帶來雙贏

▲海峽論壇開幕，大陸全國政協主席汪洋透過影片致詞。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／廈門報導

第12屆海峽論譚今（20）日在廈門開幕，在疫情影響及兩岸氛圍下，論壇相關活動多數採用「線上＋線下」模式交流。大陸全國政協主席汪洋未到場參加，改為透過影片致詞，現場則由國台辦副主任龍明彪及新黨主席吳成典上台發言。吳成典強調，「只有統一，才會真正給兩岸同胞帶來雙贏，民族才會偉大復興，台獨是不可能成功的。」

▲新黨主席吳成典。（圖／記者任以芳攝）

本屆海峽論壇開始前，國民黨決定不以黨團形式參加，新黨仍維持原計劃，由主席吳成典、秘書長李勝峰及全委會委員鄭光禮代表出席。吳成典一早先與國台辦主任劉結一會面，隨後在開幕式上台致詞。

吳成典呼籲，兩岸之間任何破壞和平的想法跟操作會帶來兩岸的危機，台灣海峽劍拔弩張，很不平靜，「我們大家放下我執，一起讓『一國兩制、台灣方案』的內容協商實現，我們要依和平共存、和平談判、和平統一的進程發展，兩岸同胞要互相扶持。」

▲大陸國台辦副主任龍明彪。（圖／記者任以芳攝）

龍明彪致詞時則強調，今年活動因疫情調整是很特殊也不容易，許多活動採取線上線下舉行，「儘管台灣民眾無法到場，加上民進黨政府的阻擾，海峽論壇還是照常舉行。」

▲海峽論壇文創IP設計大賽頒獎，11組作品獲得「海派創意設計王」。（圖／翻攝央廣網）

據了解，本屆海峽論壇在疫情考量下，使得「雲」交流成兩岸交流新特色，共計46場活動中，有8場線下活動、4場線上活動，線上線下結合的活動高達34場，堪稱歷年之最。

此外，文創IP設計大賽則是本屆海峽論壇在文化交流上的新增活動。龍明彪指出，台灣文創人才投身大陸發展正逢其時，明年是大陸「十四五」規劃開局之年，「未來文化產業的發展將會迎來新的機遇，兩岸文創產業交流合作也必將迎來新的機遇。」