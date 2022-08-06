高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

實習記者楊子嫻／綜合報導

實習記者蘇郁晴／綜合報導

自己做飯雖然健康，但總少了一點儀式感，若能在菜餚擺盤上加上一點創意和美感，就會增添不少浪漫氛圍。在新一集的《168懶人料理》中，就要來教大家如何做出一道不僅能食用，同時又令人賞心悅目的「春捲皮炸花朵」，也能作為其他菜餚的擺飾呢！而且做法和備料都非常簡單又方便取得，快點一起來學學吧！

食材：

1. 越南春捲皮 2-4張

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 白飯（剩飯） 少許

3. 火龍果泥 少許

4. 紫薯泥 少許

5. 蛋黃 少許

▲使用火龍果將白飯染上漂亮的粉紅色。（圖／168懶人料理提供）



做法：

1. 白飯分別拌入火龍果泥、紫薯泥及蛋黃，染上顏色，當成黏合劑及偽裝成花蕊（可自行替換成其他可染色的食材）。

2. 取大小兩個圓形圖紙，直徑各約8公分及4公分，依圖紙將春捲皮剪成大小圓形（或是可以用現有的模具或杯子都行）。

3. 大圓形依上下左右剪四刀，兩刀中間再剪一刀，炸出來就會有花型，如果擅長剪紙的人，可自行修剪花瓣形狀。

4. 大圓形放上一些米飯，並黏上小圓形後，再於小圓形上放上一些各色米飯。

5. 起油鍋，木筷周圍起泡即可，將花朵平放入鍋，炸出型後快速撈起瀝油，避免過久會導致花瓣變黃。

▲將染色後的白飯適量的鋪在圓形春捲皮上。（圖／168懶人料理提供）



Tips：

油溫要夠高，若是不放心的話，可以先將剪下的春捲皮邊角料放入鍋中試油溫，下鍋後春捲皮快速捲起且變白後，就可以撈起來了，其餘的邊邊角角也可以一起炸來吃，至於剩下的油則可以在過濾後用來炒菜。

▲一朵朵小花在鍋中炸至捲起、變白後，要快速撈起。（圖／168懶人料理提供）



這道「春捲皮炸花朵」的口感吃起來像小朋友愛吃的米餅，酥酥脆脆的，還會有點黏牙感。除了可以做為點心或是飯後甜點，也能當作是裝飾的花朵，擺在一旁用來襯托其他菜餚，瞬間提高了整桌家常飯菜的層次和高級感！

▲「春捲皮炸花朵」漂亮成品。（圖／168懶人料理提供）