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有手就會！３步輕鬆復刻夜市「蝦扯蛋」　宵夜點心都合適

 實習記者楊子嫻／綜合報導

真的沒有「瞎扯」，懶人福音又來了！對於懶人與手殘黨來說，要在家中完美復刻夜市美食，簡直是天方夜譚。但在新一集的《168懶人料理》中，就教大家如何運用家中唾手可得的雞蛋與蝦子，輕鬆呈現家常版的夜市小吃「蝦扯蛋」，只需3步，便可快速出菜。

蝦扯蛋食材：

蝦 4-8隻
蛋 2-4顆
辣椒 1根
鹽 少許
油 少許
蔥花／蒜末 少許
日式醬油 1/2匙

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▲▼《168懶人料理》蝦扯蛋料理。（圖／168懶人料理提供）

▲「蝦扯蛋」食材簡單、料理方便，適合懶人與手殘黨。（圖／168懶人料理提供）

做法：

1. 碗中刷點油（防沾黏），將2顆雞蛋打入碗中，並擺上4隻已去除腸泥的蝦子。
2. 加上辣椒圈、蔥花、1/2匙日式醬油、少許鹽、少許油。
3. 放入氣炸鍋（氣炸烤箱）180°C 10-12分鐘。

►原食譜1顆蛋1隻蝦 160 °C 10-12分鐘。

►烘焙的溫度及時間，需依各家氣炸鍋進行調整。

▲▼《168懶人料理》蝦扯蛋料理。（圖／168懶人料理提供）

▲放入氣炸鍋中等10-12分鐘，即可出鍋。（圖／168懶人料理提供）

而這道「蝦扯蛋」不僅快速、簡單，熱量更是沒負擔，減脂期的人也可以放心吃，焦黃微焦的外表與鹹香帶辣的滋味，拿來當宵夜與點心都很合適。若是有條件的話，可以加點起司，在視覺與味覺上會達到加乘的效果！

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懶人料理蝦扯蛋

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