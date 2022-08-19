超商搭訕弱智女「騙上摩鐵性侵」　稱罹思覺失調...惡男判4年

▲桃園一名思覺失調男搭訕弱智女子，聊了幾天就約到摩鐵嘿咻挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名黃姓男子在超商搭訕一名女子，要到LINE帳號後進而聊天發現，女子的理解、反應能力均比一般人低，竟利用話術將女子約到汽車旅館後性侵得逞。雖黃男患有情感性思覺失調症，但在法院審理時都能理解問題並回答，法官因此認定其行為時並沒有出現辨識能力降低情形，依乘機性交罪判他有期徒刑4年。

判決指出，黃男於2019年8月7日某時許，在桃園某間超商遇見女子小花（化名），主動搭訕後取得小花的LINE，聊天過程中，黃男從小花傳送的文字、語音中發現，小花的認知、理解反應均較一般人低，竟於同月11日至13日之間的某日18時許，將小花約出並帶往汽車旅館。而黃男也利用小花心智缺陷不知抗拒的機會性侵得逞，社會福利機構教保員，事後發現小花與黃男的對話紀錄有異才知情，小花也提出告訴。

審理時黃男否認犯行，先是辯稱兩人為男女朋友，曾經在旅館發生性行為，小花也同意，後又改口，沒有跟小花在旅館發生性行為，黃的律師則說，黃因己身表達、理解能力較常人低落，因此也無從辨識小花是否身心障礙。

法官根據黃男精神鑑定內容，發現其患有「情感性思覺失調症」並取得永久重大傷病卡，但沒有證據可證明犯案時其辨識行為之能力有顯著降低，且黃男在審理時均能夠理解問題後做出切題之回答，認定他犯案時辨識能力並沒有降低。

另一方面，上小花罹患小胖威利症，屬中度智能障礙，審理過程中小花始終無法詳述性交行為的詳細時間、地點，若非是親身經歷，小花根本不可能憑空想像上述情節，法官因此認定黃犯行明確，依乘機性交罪判處他有期徒刑4年。