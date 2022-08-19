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今天開喝！超商連3天「大杯極選美式買1送1」

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家限時3天指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就能衝了！全家即日起連3天於全門市祭出「Let’ s Café大杯極選美式買1送1」優惠，加碼喝「仙女珍珠紅茶」也有買1送1，不能放過。另，7-11至8月24日前也於APP推「2大指定咖啡飲品」優惠，其中，「濃厚黑糖珍珠撞奶」可是直接買1送1，平均每杯下殺35元，數量有限、售完為止。

全家即日起至8月21日於全門市祭出「Let’s Café大杯極選美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯極選美式就送「大杯極選美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月22日至8月28日期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶仙女珍珠紅茶買1送1」，加減省一波荷包。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11於APP推出2大指定咖啡飲品優惠。

另，7-11即日起至8月24日也於OPEN POINT行動隨時取推出「2大指定咖啡飲品」優惠，優惠品項有CITY PRIMA精品拿鐵買2送2，限量5萬組，平均每杯只要45元；另一項為CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買1送1，限量2萬組，平均每杯下殺35元，提醒民眾，以上優惠限線上支付方式購買，可冰熱互換，每會員限購2組，兌換期限至2022年8月31日止。

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