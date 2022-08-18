　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「全球最高指揮官」偷酒不認錯　法官判無罪但須監護5年治療

▲台北地方法院,台北地院。(圖／資料照)

▲台北地院外觀。(圖／資料照)

記者黃哲民／台北報導  

北市1名高齡7旬的慣竊高姓男子前年7月才出獄，去年又連續再犯，偏愛在超商偷烈酒，得手11瓶喝到只剩1瓶，高男落網堅稱拿取無主物不算竊盜，一審判他7月徒刑，上訴後，二審認定高男犯案時受精神病情影響而有嚴重妄想，高男卻自認正常不就醫，經鑑定有高度再犯風險、危害社會治安，據此改判高男無罪，但須入相當處所，施以監護5年，可上訴。

監護處分不是刑罰，而是《刑法》所定的保安處分，藉由積極治療與保護，讓患有精神障礙的受監護者重返家庭與適應社會，但作法須先將受監護者與社會隔離，在檢察官指揮執行的監督下，執行地點可以在醫院、精神病院或檢方認為適當的處所，受監護者不能自由來去，也會被限制和親友會面的頻率、時間，必要時還會被檢查書信。

本案高男現年73歲，屢因行竊被捕，更因接連犯下8個竊盜罪，被合併判刑1年6月，前年（2020年）7月20日才出獄，去年（2021年）9月起，高男專挑超商下手，趁隙偷走威士忌、高粱酒共11瓶，另偷1輛腳踏車代步，高男被警方循線查獲時，只找回1瓶遭竊烈酒連同腳踏車發還給失主，其餘喝光了。

高男堅稱本案拿的都是無主物，不算竊盜，檢方起訴高男聲請簡易判決處刑。一審台北地院認定高男素行不佳、毫無悔意，判他7月徒刑、得易科罰金21萬元。高男上訴自稱做過19年「全球最高指揮官」，現任特偵組檢察官，辦案範圍遍及台海兩岸，又自稱曾任司法記者、徵信社業者，本案烈酒來路不明，他負責追查，他騎走被害人的腳踏車是要去巡邏，不是偷車。

二審仍由北院審理，查出高男前年出獄後就開始再犯竊盜，當時曾被法院委託醫院鑑定，確認高男罹患思覺失調症，出現有系統性的誇大妄想，思考混亂，不但聽不懂別人說話的重點與邏輯，更活在自己的封閉世界，包括自稱兒子是警察、做過派出所長，女兒嫁給檢察長遭毒殺等等。

鑑定認為高男受精神病情影響，犯案時處於心神喪失狀態，但高男本身欠缺病識感、自認正常而不就醫，鑑定指出高男的精神疾病已慢性化，妄想也有固化狀況，若不治療與監督，「再犯機率非常高」。

二審指前案鑑定跟本案犯行相距僅約1年，高男出庭應答狀況毫無改善，雖改口認罪，但內容荒誕，還宣稱就算判刑他也可易科罰金，二審認為一審沒考量高男精神狀態、難以達成刑罰目的，因此改判高男無罪，但依法須宣告監護處分，加上高男先前曾被監護3年卻更密集再犯，二審因此宣告他施以監護5年，可上訴。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

詩人吳晟兒是樂團主唱！　「爸出現在國語課本」同學虧：要考100分

天菜老婆產後憂鬱…他趁機追妹還甩鍋！受騙女網紅發聲嗆爆：噁心

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

尷尬！西蒙斯竟被認成衛少　專家直言「七六人有錯」

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

社會熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息超諷刺

即／丁允恭辦公室當砲房　妻代遞狀控女記者偷拍

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

竹聯幫辦事價目曝　「開槍500萬」但執行者分不到

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

冰屍呈J型禪定坐姿　他領死人錢冰老母...每月電費曝

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

更多熱門

相關新聞

市場賊「打獵」突遭包圍...原來全是休假警

市場賊「打獵」突遭包圍...原來全是休假警

49歲董男是新莊慣竊，日前他在新莊運動公園外中美市場「打獵」時，恰巧遇到新莊警分局正在辦自強活動，一群員警不動聲色、用眼神打pass團團包圍董男，16名員警上前盤查，嚇得董男當場認罪；警方在董男身上查扣毒品海洛因針頭1支、贓物手機1只及悠遊卡1張，全案依毒品危害防制條例、竊盜通緝、竊盜偵辦。

奇葩賊竟在超商喝霸王飲料　「轉角遇到礙」下場慘了

奇葩賊竟在超商喝霸王飲料　「轉角遇到礙」下場慘了

調監視器查火燒車　賊偷香油錢意外入鏡

調監視器查火燒車　賊偷香油錢意外入鏡

「矮子鬼」叫我搶西施　菜刀男落網秒認有病

「矮子鬼」叫我搶西施　菜刀男落網秒認有病

笨賊肇逃當沒事棄車躱網咖 T恤露餡警速逮捕

笨賊肇逃當沒事棄車躱網咖 T恤露餡警速逮捕

關鍵字：

慣竊妄想思覺失調心神喪失監護處分

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余祥銓緊急取消《大熱門》通告！

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面