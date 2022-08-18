「全球最高指揮官」偷酒不認錯　法官判無罪但須監護5年治療

▲台北地院外觀。(圖／資料照)

記者黃哲民／台北報導

北市1名高齡7旬的慣竊高姓男子前年7月才出獄，去年又連續再犯，偏愛在超商偷烈酒，得手11瓶喝到只剩1瓶，高男落網堅稱拿取無主物不算竊盜，一審判他7月徒刑，上訴後，二審認定高男犯案時受精神病情影響而有嚴重妄想，高男卻自認正常不就醫，經鑑定有高度再犯風險、危害社會治安，據此改判高男無罪，但須入相當處所，施以監護5年，可上訴。

監護處分不是刑罰，而是《刑法》所定的保安處分，藉由積極治療與保護，讓患有精神障礙的受監護者重返家庭與適應社會，但作法須先將受監護者與社會隔離，在檢察官指揮執行的監督下，執行地點可以在醫院、精神病院或檢方認為適當的處所，受監護者不能自由來去，也會被限制和親友會面的頻率、時間，必要時還會被檢查書信。

本案高男現年73歲，屢因行竊被捕，更因接連犯下8個竊盜罪，被合併判刑1年6月，前年（2020年）7月20日才出獄，去年（2021年）9月起，高男專挑超商下手，趁隙偷走威士忌、高粱酒共11瓶，另偷1輛腳踏車代步，高男被警方循線查獲時，只找回1瓶遭竊烈酒連同腳踏車發還給失主，其餘喝光了。

高男堅稱本案拿的都是無主物，不算竊盜，檢方起訴高男聲請簡易判決處刑。一審台北地院認定高男素行不佳、毫無悔意，判他7月徒刑、得易科罰金21萬元。高男上訴自稱做過19年「全球最高指揮官」，現任特偵組檢察官，辦案範圍遍及台海兩岸，又自稱曾任司法記者、徵信社業者，本案烈酒來路不明，他負責追查，他騎走被害人的腳踏車是要去巡邏，不是偷車。

二審仍由北院審理，查出高男前年出獄後就開始再犯竊盜，當時曾被法院委託醫院鑑定，確認高男罹患思覺失調症，出現有系統性的誇大妄想，思考混亂，不但聽不懂別人說話的重點與邏輯，更活在自己的封閉世界，包括自稱兒子是警察、做過派出所長，女兒嫁給檢察長遭毒殺等等。

鑑定認為高男受精神病情影響，犯案時處於心神喪失狀態，但高男本身欠缺病識感、自認正常而不就醫，鑑定指出高男的精神疾病已慢性化，妄想也有固化狀況，若不治療與監督，「再犯機率非常高」。

二審指前案鑑定跟本案犯行相距僅約1年，高男出庭應答狀況毫無改善，雖改口認罪，但內容荒誕，還宣稱就算判刑他也可易科罰金，二審認為一審沒考量高男精神狀態、難以達成刑罰目的，因此改判高男無罪，但依法須宣告監護處分，加上高男先前曾被監護3年卻更密集再犯，二審因此宣告他施以監護5年，可上訴。