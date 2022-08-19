女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

▲女子上網求職被罵「low貨」 。（圖／翻攝新源視頻）

記者任以芳／綜合報導

河南駐馬店一名李姓女子在網路找工作，莫名被對方公司HR罵是「low貨」。她立刻投訴該應徵平台，沒想到涉嫌罵人的公司發聲明稱是帳號被盜用，隨後又刪除聲明。該公司反覆作法引起網路批評，認為太不尊重求職者。

綜合陸媒《北京青年報》、《新源視頻》報導指出，該名李姓女子在大陸知名求職平台BOSS直聘找工作，當時應聘某間公司會計職位，薪水為1千至5千人民幣，經驗不限，學歷要求為大專。

李姓女子認為符合條件投遞履歷，並且積極自己表達的求職意願，沒想到對方人事經理直接回應「low貨」兩個字。李姓女子覺得很莫名其妙，立刻投訴求職平台。

當時BOSS直聘的回覆是，「用戶您好，我們已關注到相關輿情，招聘者因存在辱罵行為，違反平台規則。我們已暫停相關帳號的招聘功能。平台倡導求職者與招聘者平等真誠對話，嚴禁各類違規行為。」

▲涉事公司發聲明，否認罵求職者「low貨」。（圖／翻攝北京青年報）

求職平台暫停涉事公司網路招聘後，該公司發聲明稱是因為帳號被盜用。該內容澄清，會發生這樣事件是因為公司boss直聘帳號被盜，素質這麼低的回覆不可能是我們發出去的，真是抱歉，給大家帶來負面情緒，希望大家開心生活、快樂工作!」

李姓女子覺得被污辱，不只報警處理，並且把處理過程分享到網路，希望其他求職者看見能當作參考和自我保護。結果涉及罵人的公司又刪除當初「帳號被盜」的聲明。

目前事件鬧上大陸各大熱門網站熱搜，許多網友批評留言太離譜，「有些HR以為自己就是老闆」、「都是打工人，自以為高人一等」。據了解，李姓女子沒有要求賠償，只希望希望該公司公開道歉。