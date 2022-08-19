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大陸 大陸焦點 特派現場

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

 

記者鄭思楠／綜合報導

台海局勢劍拔弩張之際，大陸工程院院士錢七虎近日接受央視專訪稱，中國的防護工程能抵禦核武在內的任何打擊，即使敵人打擊的手段不斷發展，中國的防護手段也不斷發展。他強調，對敵人的任何打擊，包括核打擊，「我們是能夠防得住的，而且防的手段不只一套。」

據《央視新聞》報導，現年85歲的錢七虎上月獲頒解放軍最高榮譽「八一勳章」，是大陸著名防護工程專家和大陸現代防護工程理論奠基者，成為大陸打造了抵禦核生化攻擊的絕密「地下鋼鐵長城」。

上世紀八十年代以來，世界軍事強國開始研製新型鑽地彈、鑽地核彈，中國防護工程面臨「藏不了、抗不住」的新挑戰。為此，錢七虎創造性地提出了建設深地下防護工程的構想。為了實現這一構想，他率隊建立了防護工程抗高速鑽地彈打擊計算方法，研發了新型防護材料和高抗力複合結構，並應用於諸多重要軍事工程，為中國戰略工程安全裝上了「金鐘罩」。

▲▼今年獲得大陸「八一勳章」的85歲高齡中國工程院院士錢七虎。（圖／央視）

▲今年獲得大陸「八一勳章」的85歲高齡中國工程院院士錢七虎。（圖／央視）

面對武器日新月異的發展，錢七虎指出，「防護工程要達到超高抗力，即是當別人正在研製還沒有裝備時，我們就要研究出能夠防住這個打擊手段的能力。科技強軍永遠在路上，因為矛盾一直在發展，所以我們的使命永遠在延續。」

錢七虎表示，中國積極防禦戰略，不打第一槍，意味著要承受敵人第一槍。把戰略武器殺手鐧保護好了，才能實施第二次反擊，所以防護工程顯得特別重要。他又認為，隨著防護工程和民用地下工程向地下更深部位開拓發展的需要，中國必須建立並大力發展自己的岩石力學。

報導表示，在軍事防護工程之外，錢七虎在南京長江隧道、南水北調、西氣東輸、國家能源地下儲備、港珠澳大橋等國家重大工程中，也曾提出決策建議和關鍵難題的解決方案。

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