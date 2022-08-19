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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸又軍演！渤海黃海南海域實彈射擊　派軍隊「赴俄參加演習」

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日軍演不斷！據大陸海事局官網，唐山海事局18日下午發布航行警告，今起至25日在渤海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。此外，解放軍也在南海、黃海等海域展開實彈射擊活動。大陸國防部網站17日還公布，根據中俄兩軍年度合作計劃及雙方共識，解放軍會赴俄羅斯參加「東方-2022」演習（Vostok-2022）。

唐山海事局發布，19日零時至25日10時，在2個頂點座標分別為39°24′14″N 、119°28′24″E和39°13′13″N 、119°11′51″E的扇形區域內進行實彈射擊活動。禁止駛入。

山東海事局發布航行警告，17日、19日至21日每天4時至24時，渤海濰坊港相關海域進行實彈射擊，禁止駛入。

廣東海事局網站發布，19日10時30分至14時30分、20日11時30分至13時30分，珠江口大萬山島以南海域進行射擊訓練，禁止駛入。

清瀾海事局也發布航行警告，18日至19日每天6時至18時30分，以及19日10時至13時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

威海海事局發布航行警告，17日8時30分至19日17時，黃海部分海域展展開軍事活動，禁止駛入。

此外，在俄烏戰爭尚未平息、台海局勢越趨緊張之際，大陸國防部17日宣布，將於８月30日至9月5日，調派部分解放軍兵力至俄羅斯境內，參加「東方-2022」（Vostok-2022）聯合演習。陸方強調，這和當前的「國際和地區形勢」無關，只是中俄雙方年度合作協議的一部分。外媒分析，此舉可以看出北京和莫斯科當局的雙邊關係已越來越密切。

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