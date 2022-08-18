解放軍對台演習　港媒：反制和削弱美國印太戰略

▲解放軍軍演。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸解放軍在台周圍舉行「封鎖式」軍演，讓美中關係變得極度緊張。陸官媒《環球時報》今」（18）日引述港媒報導分析，解放軍採取「鎖島」軍演，從地緣戰略來看，最主要展現如何削弱美國印太戰略雄心。

該文引述的是香港《南華早報》17日文章，標題為「解放軍的台海演習如何削弱美國的印太戰略 從地緣戰略角度來看」，解放軍在台海軍事演習清楚顯示，封鎖台灣是北京實現統一計劃的一部分。

文章強調，台灣海峽對北京和其他一些國加有高度的戰略意義。長期以來，中國一直主張臺灣海峽屬於自己的領海和專屬經濟區範圍，最近再次澄清這種立場。然而，美國仍打算繼續在台灣海峽進行「航行自由行動」。此外，華盛頓還大力推動印太戰略，希望建立一個廣泛聯盟來削弱北京。

「解放軍在台海的軍演，是對（美國）印太戰略的一種反制。」文章進一步分析，在海空聯合演習中，轟炸機編隊飛越台灣海峽，遠程空中打擊能力得到檢驗。爲展示武力，導彈還被發射到台灣周邊的水域，這相當於在這個台灣周圍安裝上大門，北京可以隨意打開或關閉。

▲裴洛西放台後，解放軍徹底打破以往「海峽中線」默契。（圖／CFP）

文章稱，解放軍的實力展示與美國第七艦隊的不露面形成鮮明對比，似乎也削弱了印太戰略的意義。在中國模擬封鎖台期間，美國及其地區盟友日、澳提出抗議，卻沒採取具體行動。

文章指出，地緣戰略往往歸結爲時機、趨勢和動態。儘管華盛頓可以對北京在軍演中造成的局面作出回應，但就目前而言，中方已搶佔先機，美國不容易重獲主動。這種情況下，民進黨一直在淡化軍演的影響。但台灣是個孤立的島嶼經濟體，依賴對外貿易和外部聯繫，因此任何封鎖都會構成巨大的挑戰。

文章表示，就國際關係和地緣政治而言，這完全是一次進攻。美國需要反思，並開始認真考慮退到夏威夷，回到二戰前的權力圈。否則，華盛頓將不得不權衡長期戰略衝突的實際影響。

文章認為，至少目前，拜登政府和蔡英文政府似乎還沒有準備好。隨着解放軍演習，北京利用一個罕見的戰略機遇，展示打擊「台獨」、削弱美國印太戰略的強有力的地緣政治舉措。世界必須重新思考許多問題。