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新竹市20所國中小校長就職　打造獨特學校品牌

▲李世珍副市長致贈紀念品予4位榮退校長。（圖／新竹市政府提供）

▲李世珍副市長致贈紀念品予4位榮退校長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市111學年度國中小校長就職典禮於今（29）日舉行，14位新任校長、6位續任校長宣誓到任，同時致贈紀念品予4位榮退校長，感謝過去3、40年來在教育界付出與努力。新竹市副市長李世珍也期勉各校校長在未來四年任期內，持續秉持「新校園運動」精神，把創新、永續、存續概念帶到學校，打造獨特學校品牌。

李世珍表示，新竹市是座多元發展城市，市府每年投入教育經費佔預算近4成比例，2021年《遠見雜誌》競爭力評比，新竹市榮獲非六都第一，感謝各位校長、老師的努力，讓新竹市各項施政成績一直名列前茅，市府也會繼續做校長最有力的後盾，一起做好教育工作，陪伴孩子成長。

李世珍指出，市府近年積極推動新校園運動，打造學校為知識遊樂地，同時也讓孩子們在安全、舒適與兼具美學的校園上課；並與中央推動「降溫計畫」，為全市公立國中小裝設冷氣，「明年夏天來臨前，市內國中小冷氣都會裝設完成！」

另，為讓學童有更安全的通學環境，市府也推動「步行城市」，投入餘1.5億元，改善14條通學步道，共27所學校受惠；在雙語教育推動上，也讓孩子們從生活中自然學習，打造多元學習環境。

曙光高中退休姚麗英校長在竹市服務42年，徐芝玲主任表示，校長在工作上總是親力親為，颱風天第一個到校查看災損。她說，有次姚校長在與李桂菁同學對話時，感受到學生對建築的潛力，並介紹她認識建築師，讓孩子暑假期間持續學習成長，孩子至今非常感謝校長。

新任光華國中林茂成校長，他相信「最美的學習素材在大自然裡」，透過戶外教學向大自然學習的精神，拉回許多高關懷的孩子，學生們學會與團隊夥伴保持密切良好互動合作關係、善盡自己責任，自發管理好自己與夥伴的身體狀況，並運用自身所學，在能力範圍內提供服務去幫助他人，運用一己之力加上互助合作帶給他人福祉！

教育處處長賴榮光表示，接下聘書代表著教育責任與使命傳承，6位續任校和14位新任校長，繼續帶學校團隊，在新常態下展開另一頁黃金成長期，也帶好每位學生，讓孩子們在「多元與共融」學習環境中，帶著無限勇氣及創造力探究發展，心中有藍圖，韌性前行開創璀璨的未來。

今日國中小校長就職典禮，李世珍副市長頒發證書予續任校長校長富禮國中涂靜娟校長、龍山國小陳彩文校長、東園國小曾玉蓮校長、關埔國小陳思玎校長、科園國小王國生校長、載熙國小陳嚴坤校長共6人。

新任校長有光華國中林茂成校長、光武國中黃信騰校長、建華國中蔡之浩校長、三民國小陳進豐校長、西門國小許慶恭校長、建功國小賴雲鵬校長、北門國小李敦仁校長、頂埔國小曹喩傑校長、青草湖國小周雯娟校長、竹蓮國小劉向欣校長、內湖國小陳麗雲校長、高峰國小何信煒校長、港南國小范兆寅校長、水源國小陳桂里校長共14人。

今日榮退校長則有光華國中校長宋雨親、建功國小劉芳遠、三民國小陳智龍校長及曙光女中姚麗英校長，由副市長李世珍致贈紀念品，感謝過去在教育界付出與努力。

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