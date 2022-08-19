快訊／「瑞典坦克」撞進超商　客人嚇壞「慘被商品淹沒」

記者許宥孺／高雄報導

太驚險！高雄市仁武區19日上午發生一起事故，一部Volvo休旅車暴衝撞進連鎖超商，一名女顧客差點就要被車撞上，驚慌逃竄不及，被架上大量商品淹沒，所幸沒有人受傷，店家正計算損失金額。

▲休旅車暴衝撞進超商，客人嚇壞「被商品淹沒」。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在19日中午12點28分，從監視器畫面看到，事故發生前，超商裡頭有1名店員，另有1名男顧客正在結帳，還有1名女顧客正在挑選商品，沒想到突然聽到「碰」一聲，所有人往外看，發現是一部休旅車撞破玻璃，衝進超商裡面。

男店員看似淡定，但男顧客嚇得往後退，仍被貨架推擠；而另名女顧客首當其衝，看見車子撞進來，嚇得往後逃竄，貨架直接往她身上撞過去，架上的商品全被擠壓掉落，還好沒有人受傷。事故也導致外牆整片玻璃碎裂、桌椅毀損、天花板掉落，架上商品也都被撞得東倒西歪，現場滿目瘡痍。

▲▼休旅車撞進超商，造成大片玻璃碎裂，現場滿目瘡痍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

王姓駕駛向員警表示，本來要要將車子停在超商外的停車場，沒想到車子故障，突然暴衝撞進超商內。王姓駕駛經酒測，酒測值為0。

警方表示，確切肇事原因仍待進一步釐清，事故當時，店家內仍有客人，確認無人受傷，店內損失金額尚計算中。

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