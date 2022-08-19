把勞動基金當升官籌碼！爛官吃香喝辣助撈5.3億　竟逃貪污重罪

記者黃哲民／台北報導

勞動部前組長游迺文被控為了謀官位，涉勾結寶佳集團利用勞動基金炒股，全案不法所得逾5.3億元，遠高於檢方起訴認定的2.7億餘元，游男今不但被依間接操縱股價罪判刑9年，還被合議庭傳喚到庭，調查後裁定不必採取預防性羈押等防逃措施，合議庭並認定游男本案接受業者高價飲宴，不構成收受不正利益的對價關係，游男因而逃過10徒刑起跳的貪污重罪。

▲勞動基金炒股案操盤手游迺文（白衣者）一審被台北地院判刑9年，到庭聆判後離開，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

游迺文前年（2020年）11月到案被檢方聲押禁見獲准，去年8月審理期間交保500萬元，並限制住居，限制出境、出海，每周五須到住處轄區台北市中正第二警分局思源街派出所報到1次，合議庭評議後認為游男被判重罪可能增加逃亡風險，因此今天傳訊游迺文到庭，宣判後立刻調查有無增加防逃措施的必要。

游男的律師強調游男無逃亡與勾串滅證之虞，不必增加防逃的強制處分，公訴檢察官翁珮嫻表示，現有對游男的防逃措施已足夠，合議庭衡量游男抵押房子貸款才籌足500萬元保釋金，且身為公務員，資力與同案業者大不同，當庭裁定維持現有防逃條件，若上訴後，再由二審合議庭審酌。

▲台北地院判決勞動基金炒股案，合議庭審判長江俊彥說明判決理由。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭並指游男犯案時身居要職，因冀望動用寶佳集團政經影響力提昇自己官位，竟以勞動基金配合炒股，圖利寶佳集團，業者還挺他「大家是一條船的，最後一定要把你弄上去」，游男犯行有辱官箴、惡性重大，又不認罪、毫無悔意，但檢方起訴游男涉犯違背職務收受不正利益罪嫌所依據的高價飲宴，在本案不構成對價關係，因此依法定刑7年以上徒刑的《證券交易法》間接操縱股價罪論處。

此外，承辦檢察官黃筵銘去年起訴時，認定全案炒股不法所得為2.7億餘元，包含已實現獲利1.8億餘元、尚未售出股票擬制所得9201萬餘元，合議庭審理逾1年半，認定寶佳集團本案炒作遠百股價從每股18.15元攀升到24.95元，漲幅高達37.47%，同時期貿易百貨類股整體漲幅僅為6.25%，集中市場大盤漲幅也只有28.69%。

合議庭認定唐楚烈等人於犯案期間為了刺激遠百股價維持高檔，還涉嫌放風聲想插手遠百經營權，使公司派保股護盤、散戶追高跟進，藉此逢高出脫獲利，嚴重擾亂證券市場交易秩序，不法所得高達5.3億餘元，因此宣告除應發還被害人、第三人獲得請求損害賠償之人外，應向寶佳資產公司與嘉源公司全額沒收。

游迺文今聆判後離開時，不回應媒體任何發問，檢方表示收到判決書後，再討論是否上訴。