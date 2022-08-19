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年息120%！越籍球棒隊逼債拖崗山之眼行刑　瞎扯用開山刀剁蒜頭

記者許宥孺／高雄報導

一對越籍阮姓兄弟組成暴力討債集團，利用高利貸放款剝削同鄉，年利息高達120%，被害人若沒準時還款，就會被強押到知名景點「崗山之眼」停車場毆打。警方獲報，到阮姓主嫌住處搜出2把開山刀，其范姓女友竟淡定表示是用來「殺雞、剁蒜頭」，另外又於後車箱搜出斷截球棒，阮嫌又扯是用來「運動」，讓員警傻眼直呼：「打人運動嗎？」

▲越南球棒隊逼債拖到岡山之眼狠K　瞎扯開山刀用來剁蒜頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮姓兄弟涉暴力討債，持開山刀押被害人到知名景點，並以伸縮鐵棍施暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

移民署南區事務大隊科技偵查隊日前接獲檢舉，由越南籍阮姓兄弟為首，在台組成暴力討債集團，透過放高利貸，剝削同鄉的血汗錢牟利，月息10%、年息則高達120%，若沒準時還款利息又另外算。

▲越南球棒隊逼債拖到岡山之眼狠K　瞎扯開山刀用來剁蒜頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲范姓女友瞎稱開山到是用來剁雞、剁蒜頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方經實地埋伏及網路蒐證後，組成專案小組，日前將集團成員逮捕，並查獲球棒、2把開山刀及伸縮鐵棍等犯案用具外；更查扣該犯罪集團不法所得現金約39萬元、金飾及名牌包包等貴重物品市值達30萬元，不法所得全數被扣押，依法起訴。

警方表示，移民署幹員在嫌犯住處廚房附近搜出2把開山刀時，阮姓主嫌的范姓女友為幫男友脫罪，竟正經八百、面不改色地向移民署幹員辯稱，2把開山刀是用來「殺雞、剁蒜頭」的，還大言不慚地要求移民署幹員聞一下開山刀，保證絕對有蒜頭味。

▲越南球棒隊逼債拖到岡山之眼狠K　瞎扯開山刀用來剁蒜頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方於後車廂搜出斷截球棒，主嫌胡扯是「用來運動」，員警傻眼問：「打人運動？」。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，又從阮姓主嫌後車廂搜出斷截球棒，阮嫌竟辯稱，球棒是用來運動健身，讓員警當場傻眼，直呼：「打人運動嗎？」、「棒球隊！」

警方表示，被害人向阮姓兄弟借款2萬元，但因拖延還款又避不見面，阮姓兄弟透過關係找到被害人，用刀子控制被害人的行動，再強押到高雄知名景點「崗山之眼」停車場談判，並以伸縮鐵棍施暴，把棒子都打歪，一口氣要被害人還5萬元。

▲越南球棒隊逼債拖到岡山之眼狠K　瞎扯開山刀用來剁蒜頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，阮姓兄弟檔組成的暴力討債團通常是一車4人行動，哥哥在台灣有合法工作，范姓女友則是外配離婚，而弟弟逾期滯留台灣，將持續追查阮姓兄弟金錢來源及是否涉及其他不法。

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