離譜影片曝！轎車大馬路「大逆向＋180度迴轉」　新莊警說話了

記者戴上容／新北報導

一輛銀色自小客車昨天上午從新莊區中正路746巷駛出，不明原因「誇張倒車」逆向往三重方向直行近百公尺，之後又在新北大道七段與龍安路口，來個180度大迴轉，右轉鑽進中正路742巷內，離譜過程全被網友拍下，上傳臉書社群；新莊警方表示，經檢視網友影像，將依法製單告發。

▲ 一輛汽車行經新莊中正路時大逆向＋180度大迴轉。（下圖同／記者戴上容翻攝）

新北市新莊區中正路是地方主要幹道，車流量大，昨天（18日）上午，一輛銀色汽車從新北市新莊區中正路746巷口駛出，倒車逆向往三重方向行駛完全無視現場人車一路直衝。路過人車紛紛閃避，直到駕駛車駛100公尺，在新北大道七段與龍安路口時，又來個180度大迴轉，最後鑽進中正路742巷內，消失在畫面中。

有網友拍下這輛汽車逆向行駛離譜畫面上傳臉書社群，不少網友留言：「他就一直要撞人啊！然後大家都一直閃！」、「萬一正巧有行人、小孩、老人在路邊上走，真的太危險了！」、「把自己當做在騎機車，真厲害」等等。

新莊警分局表示，警方已聯繫貼文民眾將影像等相關資訊上傳至交通違規檢舉系統，完成檢舉流程，另警方將依道路交通管理處罰條例第45條「不按遵行之方向行駛」製單告發。