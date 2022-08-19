通緝犯睡宮廟前公園「拜神求庇佑」　打零工維生...躲1年仍被逮

▲陳姓通緝犯躲在宮廟被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營一名陳姓男子（62歲）1年多前因偷腳踏車，遭屏東地檢署通緝，為了躲避檢警查緝，陳男以打零工維生，並長期居住在左營區一座宮廟前的公園，常向神佛祈禱祈求不要被逮捕，沒想到16日還是被左營警方查獲，陳男明知自己遲早會被逮，落網後說「能躲多久是多久，1年多已經很滿足了。」

員警調查，陳姓男子因竊盜案遭到檢方通緝，陳嫌為了躲藏檢警查緝，竟寧願居住在左營區一座宮廟前公園，平日除了打零工外，其餘時候就深入簡出，儘量不跟外人有太多互動，因而在此躲避查緝了1年多。

不過陳男16日上午10時一如往常在公園內休息時，被警員陳冠倫發現他身體不太整潔，看起來需要協助的樣子，於是上前詢問是否需要提供協助。但見陳男眼神閃爍，便向他查詢年籍資料，員警當場發現他是屏東地檢110年3月9日發布的竊盜通緝犯，立刻將他逮捕。

陳男向員警表示，知道自己遭到通緝，所以才一直躲在宮廟，本想能躲多久是多久。陳男還向員警喊冤表示，當初並不是偷腳踏車，而是「牽錯車」，只是心存僥倖沒有歸還而已，員警將陳嫌帶回所內製作相關移送資料後，依竊盜通緝解送屏東地方檢察署歸案。