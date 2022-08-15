宮廟地下室變刑場！他欠百萬賭債　被拘禁打斷手逼簽400萬本票

▲林姓男子為了追討，將被害人囚禁凌虐打到骨哲後丟包。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

以竹聯幫東堂成員自居的林姓男子，為向沈姓男子追討100萬元債務，把沈男和范姓友人押到北市某處宮廟地下室，持棍棒毆打2人，逼簽本票和借據，沈男手被打到骨折，由范男去幫忙籌錢，因被害人家屬報警，林男擔心被抓，用口罩矇住沈男眼睛，開車載沈男在台北繞了大半天才放人，台北地檢署15日依私行拘禁等罪起訴林等3人。

檢警調查，被害沈男經范姓友人介紹，到地下賭場賭博輸錢，積欠1百萬元債務，債主林姓男子因討不到錢，在2月4日、農曆年初四晚上，叫范男把沈男約到摩鐵見面後，將2人都綁到信義區嘉興街1處宮廟地下室。

林男與朱姓同夥持棍棒痛打沈、范2人，逼簽2張100萬元借據，4張面額50萬元的本票，范雖然不是債務人，卻幫忙找父親籌錢，5日凌晨5點，林男開車載范去拿錢時，因范父報警到場，林男因此丟下范男，回到宮廟。

林男等人因擔心范男告訴警察躲藏地點，一早7點左右，用口罩蒙住沈男的眼睛，開車載他載雙北地區亂晃，直到晚上8點才在新北市八里區放人，沈男的家屬突然發現沈男手機的GPS發送信號，趕緊通知警方前往救人，沈男全身傷痕累累，手更是被打到骨折。

檢警原本研判，沈男被關的宮廟可能是黑幫據點，但事發當天，宮廟負責人外出找友人聚會，無證據顯示林男等人長期在該處活動，最後檢察官依涉嫌私行拘禁、強制等罪，起訴林男、朱男以及共犯施男。