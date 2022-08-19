民進黨團轟夏立言訪陸　「說中華民國不屬中共，否則就是賣台」

▲民進黨立法院黨團舉行記者會砲轟國民黨。（資料照／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸情勢嚴峻之際，國民黨副主席夏立言卻率團訪問中國大陸，引發輿論批評。民進黨立法院黨團19日舉行記者會痛批，若訪團不能藉此機會，表達維護國家立場，說「中華民國不屬於中華人民共和國」，那很明顯就是賣台政黨。

民進黨團今天上午舉行「配合中國演出，國民黨露出馬腳」記者會。民進黨立委羅致政指出，國民黨訪團配合中國演出，現在終於露出馬腳，8月10日國民黨所發布新聞稿表示，這次訪談絕無會見大官、不會談政治性議題，但看到訪問團中的大陸事務部主任林祖嘉用視訊方式參與兩岸論壇，公開觸及九二共識、反台獨的立場，是呼應中國立場、為中國立場背書。

羅致政也說，這兩天看到國民黨重要人士，包含國民黨台北市長參選人蔣萬安要求夏立言表達反軍演立場、新北市長侯友宜說國人要團結以對，民進黨團也同意，不過國民黨內部對此有不同看法，何況要團結國人？侯友宜應要求國民黨不該有這些行程。

黨團副幹事長林靜儀隔空質問說，夏立言的行程是在黨主席朱立倫授意的拜訪，若林祖嘉、夏立言與國台辦主任劉結一見面，是否敢說中華民國不屬於中華人民共和國？若不敢做，你們去那邊要做什麼？她並提醒國民黨、黨籍參選人，若不能直接藉由這次機會，表達維護國家主權立場，那很明顯，這個政黨是賣台政黨。