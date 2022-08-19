林智堅談論文：我沒有抄襲動機　「從政以來最黑暗的一段時光」

▲林智堅接受網路節目專訪。（圖／自由時報提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅日前宣布退出桃園市長選舉，19日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪時，再度強調自己沒有抄襲的動機和必要性，並坦言參選後面對國民黨種種抹黑和攻擊，「是我從政以來最黑暗的一段時光」，為了台灣的民主和桃園未來的城市發展，他最後決定退出選戰。

林智堅近日接受網路節目「官我什麼事」專訪，媒體問及，這一、兩個月的心路歷程，是不是有點像洗三溫暖的感覺？林智堅說，他要向關心、支持自己的朋友抱歉，因為個人在學習的過程中不夠嚴謹，讓選戰完全失焦，尤其是從他被徵召開始，國民黨就透過潑髒水的方式抹黑攻擊，就是要對他做人格的一個摧毀跟謀殺。

林智堅說，他在人生學習的歷程上其實摔了一跤，但是出社會也沒有放棄，尤其在台大國發所就學期間，當時擔任新竹市議員，都會取捨假日的行程，按部就班地到學校上課。

林智堅說，「這一個攻擊和抹黑的力道，大概是我從政20幾年來遇到最大的一次，我覺得也是我從政以來最黑暗的一段時光」，更他擔憂的是，對手把所有的力道都集中在這裡（指論文門），模糊了所有的焦點，其他的參選人提政策、提政見，也沒有辦法被好好的看見，「台灣的民主和桃園的鄉親的未來、城市的發展比較起來，我個人就顯得微不足道，所以我就決定用退出桃園這次的一個選戰，轉戰到另一個戰場，就是去捍衛我個人的人格跟清白」。

林智堅比喻，就以球賽來講，如果作為一個選手，他在棒球賽事是先發投手，但他受傷了，所以在教練團的指揮之下，他下場換新的王牌投手、立委鄭運鵬上場。

林智堅直指，即便台大論文案已經審定了，當時他的民調仍舊微幅領先對手，並強調自己或民進黨沒有要和台大做對抗，他是要捍衛自己的人格和清白，「我一再的強調，我沒有抄襲其他人的動機跟必要性」。

