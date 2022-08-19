16歲女學生摩鐵玩「咬咬」外拍綑綁SM！　攝影師PO網...下場慘曝

▲男子要求女高中生帶制服上摩鐵拍性感照片。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子透過交友軟體認識未成年的高中女生小愛（化名），後來他約小愛到摩鐵開房間，還要小愛帶著學校制服換上，兩人發生關係還拍了口交等猥褻照片，蔡男事後將照片放上網路論壇供人觀賞，被警方循線查獲，蔡男辯稱拍攝前不知道小愛未成年，還拿出20萬元和解，但法院審理後仍依「製造少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪」判蔡男徒刑1年。

判決指出，小愛就讀某高職，2018年4月跟蔡姓男子在交友軟體「探探」認識後，發現兩人也同是「綑綁興趣」、「SM」臉書社團的成員，後來蔡男約小愛到摩鐵，蔡男要求小愛帶著學校的制服，進了房間後換上，趁機幫她拍照，後來兩人發生性行為，蔡男還拍下兩人口交、裸露胸部的激情照片。

事後，蔡男以「小妹妹附FB」為主題，把小愛在摩鐵拍的照片PO到JFK捷克論壇供人欣賞，去年7月警方網路巡邏時，發現論壇上有小愛穿著學校制服拍攝的性感照片，清查後發現小愛拍照時尚未成年，於是循線前往蔡男家搜索，在他的電腦裡查扣到兩人的性愛影像。

警方偵辦時，蔡男坦承和小愛發生性行為也拍照留念，但強調自己不知道小愛當時未成年，且兩人是合意性交，沒有強迫對方，蔡男辯稱，兩人是透過「探探」交友軟體認識，該軟體必須是滿18歲之人才能註冊，且小愛外表成熟，完全看不出未滿18歲。

但小愛則說，拍照時她穿的制服是蔡男要求她帶去的，且拍照之前兩人吃飯聊天時，蔡男就知道她未成年，還多次講說「跟未成年的發生關係很刺激」，因此蔡男仍被送辦、起訴。

高雄地院審理時，蔡男說自己已賠20萬元給小愛換取和解，希望能爭取緩刑，但法官認為，蔡男在第一次警詢就曾坦承知道小愛拍照時尚未成年，他後來的辯詞屬避重就輕，不足採信，因此仍依「製造少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪」判他徒刑1年，全案可上訴。