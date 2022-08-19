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正妹上摩鐵控20分被性侵2次　他喊冤因「事後澡」成無罪關鍵

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中一女子和男友的前同事上旅館，事後指控被性侵，但法官不採信，判處前同事無罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一女子小美(化名)因想了解男友的債務問題，約了男友的前同事阿傑(化名)外出，2人聊到累了，一同前往汽車旅館休息。小美事後指控，阿傑在20分鐘內對她性侵2次，不過經台中地院審理，認為小美當時可使用手機，卻未趁阿傑洗事後澡時求救，仍繼續吃水果、休息到退房時間，認為阿傑與小美發生關係為合意，判阿傑無罪，全案還可上訴。

判決書指出，小美於去年6月23日約了阿傑外出，想了解男友欠了多少錢，2人聊到下午6點，由阿傑開車載小美到汽車旅館休息。

小美指控，她原本坐在旅館房間內的椅子上，阿傑先講她男友壞話，再開始對她毛手毛腳，最後將她熊抱到床上壓制，無視她說「不要、手很痛」，對她性侵得逞，不到20分鐘，阿傑又對她性侵第2次。

阿傑喊冤說，他們那天出來一直聊，聊到他覺得累了，問小美要不要到汽車旅館休息，順便吃他媽媽早上摘的李子，小美說好，進房後他們有發生2次關係，但有經過小美同意，小美也知道他對她有好感。

小美又證稱，她在第1次被性侵後，阿傑有去浴室沖澡，出來後又性侵她第2次，接著阿傑有去洗水果給她吃。法官認為，小美在旅館內可自由使用手機，卻未趁阿傑洗澡時報警或離開現場，反而繼續在裡面吃水果、休息，直到房務人員來詢問是否加時才離去，可見阿傑並未違反小美意願性侵，加上又無其他證據，判處阿傑無罪，全案還可上訴。

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