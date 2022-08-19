快訊／首批127萬劑幼兒BNT疫苗今天抵台！　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/19）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。王必勝17日宣布，首批127萬劑幼兒BNT疫苗預計今日抵達台灣，經過7天檢驗封緘，最快下週末開打，相關事宜預計記者會中說明。

幼兒疫苗分為需接種三劑的輝瑞BNT以及接種兩劑的莫德納，因為莫德納比較早到貨，且因應即將到來的BA.5疫情，指揮中心不斷呼籲家長不要等，盡快接種獲得保護力。而終於，幼兒BNT疫苗將今日抵台，王必勝日前表示，預計檢驗封緘時間是7天，目前規劃下週週末可以開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，指揮中心發言人莊人祥提醒，週末是否能夠配送，還要與運輸公司協調，王必勝才趕緊補充，目前是朝此方向規劃，但考量週末物流與配送，可能會有1~2天的落差，如果有相關問題，指揮中心都會盡快去處理。

幼兒BNT疫苗上月底通過食品藥物管理署緊急使用授權，指揮中心本月1日證實已經簽約採購190萬劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)8日召開會議，通過6個月至未滿5歲幼兒可接種BNT疫苗。

ACIP會議建議6個月至未滿歲幼兒接種輝瑞BNT疫苗，應接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，也建議以同一廠牌完成應接種劑次。也就是說，幼兒完整接種完BNT基礎劑需耗時3個月，如果8月下旬開始接種，到打完第三劑估計要到11月下旬。