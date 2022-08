美國2小型飛機空中相撞墜毀！機身斷裂殘骸散一地　已至少2人罹難

▲加州有2架小型飛機在空中相撞後墜毀。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

美國加州在當地18日下午3點左右爆發一起駭人意外,2架小型飛機試圖降落沃森維爾市機場(Watsonville Municipal Airport)時,竟意外在空中相撞,造成至少2人死亡。

綜合美媒報導,沃森維爾市政府證實,當地時間18日下午,沃森維爾市機場有2架飛機在試圖著陸時相撞,「當局事後接到了多起死亡通報」。

BREAKING: Two planes down at the Watsonville airport. We are being told that there are multiple fatalities. @KION546 pic.twitter.com/NWk9aYiCra

美國聯邦航空總署(FAA)發布聲明指出,涉事的2架飛機分別是Cessna 152型的單引擎飛機與Cessna 340的雙引擎飛機,這2架載有3名飛行員的小型飛機,「在即將觸地時意外相撞」,導致一架飛機墜毀在田野中,另一架滑入機庫。

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p