美國2小型飛機空中相撞墜毀！機身斷裂殘骸散一地　已至少2人罹難

▲加州有2架小型飛機在空中相撞後墜毀。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州在當地18日下午3點左右爆發一起駭人意外，2架小型飛機試圖降落沃森維爾市機場（Watsonville Municipal Airport）時，竟意外在空中相撞，造成至少2人死亡。

綜合美媒報導，沃森維爾市政府證實，當地時間18日下午，沃森維爾市機場有2架飛機在試圖著陸時相撞，「當局事後接到了多起死亡通報」。

BREAKING: Two planes down at the Watsonville airport. We are being told that there are multiple fatalities. @KION546 pic.twitter.com/NWk9aYiCra — Scott Rates KION (@RealScottRates) August 18, 2022

美國聯邦航空總署（FAA）發布聲明指出，涉事的2架飛機分別是Cessna 152型的單引擎飛機與Cessna 340的雙引擎飛機，這2架載有3名飛行員的小型飛機，「在即將觸地時意外相撞」，導致一架飛機墜毀在田野中，另一架滑入機庫。

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

從現場畫面可見，意外發生後，墜毀在田野的飛機斷裂，殘骸七零八落地分散在各地，宛如一堆廢鐵，另一架飛機則卡在殘破不堪的機庫內，讓人觸目驚心。

當局透露，這起事故目前已造成至少2人死亡，而警方也緊急做出了反應，保護現場以供FAA和國家運輸安全委員會（NTSB）進行調查。