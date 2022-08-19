印尼總統佐科威首度證實　習近平、普丁將出席11月G20峰會

▲ 習近平7月底在北京會見佐科威。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）首度證實，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁都將出席11月的20國集團（G20）峰會。這將是烏俄戰爭爆發以來，習普二人首次和美國總統拜登及其他民主國家領袖面對面，可能使普丁和烏克蘭總統澤倫斯基首度正面交鋒，拜習也可能在峰會期間進行會談。

《彭博》19日報導，佐科威接受專訪透露，「習近平會來，普丁總統也跟我說他會來」，首度公開證實二人都計畫出席11月將在峇厘島登場的G20峰會，將是中俄領導人及其他國家領袖自烏俄衝突爆發以來首度會晤，也可能促成普丁和澤倫斯基開戰以來首次同台，因為澤倫斯基也將出席。

習近平自新冠疫情爆發以來從未出國，中國外交部對此尚未回應。克里姆林宮發言人拒絕回應，但一名知情官員證實，普丁目前計畫親自出席會議。克宮聲明提到，普丁與佐科威18日通電討論G20峰會準備工作，但未提及普丁是否出席。

就在中俄宣布「友誼無上限」後不久，俄國入侵烏克蘭，這也使G20對制裁俄國與否產生分歧。拜登曾呼籲將俄國從G20中除名，美國官員也曾向印尼施壓，要求排除普丁參加峰會。

▲ 習普二人和其他國家領袖都將是烏俄開戰以來首次見面。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國切斷與美國在防衛等領域的談判，白宮則譴責北京圍台軍演。美中緊張飆升之際，拜登與習近平傳出可能在峇厘島峰會期間安排面對面會談。

佐科威對此坦言，「大國間的競爭確實令人擔憂。我們希望這個地區保持穩定與和平，如此才能促進經濟增長。我想不只是印尼，亞洲國家也都希望如此。」裴洛西訪台過後，印尼外交部也表示，世界需要智慧與責任來維護和平與穩定，同時強調他們和其他東南亞國家一樣，尊重一中政策。

圍繞台灣問題的緊張局勢蔓延到南海的可能性引發憂慮，而印尼對南海有領土主張。佐科威對此則不以為然，認為各國應聚焦處理食品、能源及疫情危機，並表示「印尼希望和所有人成為朋友。我們和任何國家都沒有問題，每個國家都有自己的方法，每名領袖都有自己的方法，但印尼需要的是能夠改變我們社會的投資與技術。」

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