　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市各界愛心挹注　社福團體中秋禮盒預購將破3千盒

▲▼嘉義市社福團體中秋愛心伴手禮預購即破3000盒 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市社福團體中秋愛心伴手禮預購將破3000盒 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市18日市府中庭舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，提前為中秋伴手禮盒促銷暖身。嘉義市長黃敏惠腦性到場力挺麻痺協會、再耕園咖啡庇護工場及嘉愛啟智中心、啟智協會以及晨光智能發展中心等團體伴手禮盒。愛心伴手禮也在現場多個慈善團體、宗教寺廟團體代表及各界工商業代表的響應下，預購數量突破3000盒。

▲▼嘉義市社福團體中秋愛心伴手禮預購即破3000盒 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「嘉義」在許多人愛的鼓勵和支持下有了「家的意義」。身心障礙的朋友們在各界的鼓勵及扶持下，今年推出了許多中秋伴手禮商品，期待在中秋節親友彼此送禮表達心意的時刻，由市府成立的平台能為所有人推薦最好的商品，讓更多人看到由愛心製成、美味實在的禮盒。

她感謝嘉義市各界平時就關注公益的團體，今天更加熱情的贊助、訂購中秋愛心伴手禮，希望在各界的支持與努力下，讓所有認真努力的身心障礙者能得到最大的肯定，中秋愛心伴手禮更在各界支持下，現場預購數量衝破3000盒。

黃敏惠提到，中秋愛心伴手禮促銷活動已經來到第15個年頭，看到產品從包裝設計到內容都不斷的推陳出新，也看到了參與的身心障礙者持續的努力。她邀請大家一同以行動支持中秋愛心禮盒，更鼓勵大家憑滿額發票登錄嘉義市購物節抽好禮，在傳愛同時也拼經濟，期待集結數個身心障礙團體用愛、真誠、高品質、健康製成的愛心商品能不畏疫情影響，將愛與美味送到更多人的手中。

今年參與活動的團體都推出了最實惠、最精製的禮盒搶攻中秋商機。晨光咖啡推出嘉義限定款旅行濾掛包裝禮盒，內含三款不同風味的台灣咖啡研磨濾掛組合等商品；再耕園則推出的月餅口味有蛋黃酥、鳳梨酥，製作過程不使用香精、色素。鹹香的蛋黃酥，綿密的鳳梨酥一口咬下，忍不住一口接一口，回味無窮。除了月餅禮盒外，庇護工場推出了更多元的產品禮盒，無論是餅乾禮盒或是咖啡搭配月餅的禮盒等，都可以依照個人喜好進行選購。月餅禮盒的優惠措施在8月19日前預購95折優惠，單筆訂購10,000元以上享97折優惠。

▲▼嘉義市社福團體中秋愛心伴手禮預購即破3000盒 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉愛啟智發展中心目前以「嘉愛手工蛋捲」為鎮店產品，做好吃的蛋捲一定要有所堅持，堅持不放香精料及防腐劑、堅持以0.12 mm的厚度表現蛋捲的口感、以200度的烘焙釋放雞蛋及麵粉的香氣。嘉愛手工蛋捲基本的原料是雞蛋、麵粉、砂糖及植物油，這四種原料下入攪拌器的先後順序以及打料的時間長短都會影響蛋捲的口感，再者是下料於烘焙機的多寡、烘焙溫度以及捲起餅皮的速度，都是影響每一根蛋捲品質好壞的關卡。

▲▼嘉義市社福團體中秋愛心伴手禮預購即破3000盒 。（圖／嘉義市政府提供）

社團法人嘉義市腦性麻痺協會秉持「用心、真心、愛心」，推出產品，以「真心」來製作每一顆顆手作餅確保新鮮好吃，「愛心」讓喜愛腦麻烘坊的朋友們能吃出健康、無負擔、盡量無添加香料以自然食材製作每一顆餅，將幸福送給大家。月餅禮盒的優惠措施8月31日前預購85折優惠，9月8日前訂購9折優惠。


嘉義市啟智協會於110年2月開始推動愛心農場，生產手工、希望咖啡及花香醋。希望培養協會這群慢飛天使們多元能力，擁有一技之長，學習獨立照顧自己。今年聖保羅蘇勁威總經理看到他們得努力，特地開放協會慢飛天使參與中秋節蛋黃酥的製作工作，盼協會慢飛天使能夠擁有學習烘焙一技之長幫助他們自立。因而推出手工餅乾、希望咖啡及花香醋之外,增加聖保羅蛋黃酥等5種中秋禮盒的組合，歡迎大家選購。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

台東今增217確診案例　提醒民眾進出醫院需全程戴口罩

林依婷收到政黨推薦書　初次參選台南市議員懇請選民全力支持

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

台東今增217確診案例　提醒民眾進出醫院需全程戴口罩

林依婷收到政黨推薦書　初次參選台南市議員懇請選民全力支持

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

他「假裝是兒子」陪失智姨暖聊半年

台南市公布第6波酒駕累犯名單

南消打出第一劑骨針搶救

恆春中山老街違停嚴重　警1個半月開單63張

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

選前倒數百天他仍是台南人最看好的選擇

台大金山分院打造療癒花園　向日葵花海拍美照

里港警轉介車禍調解成功270件　獲頒獎表揚

安南警即時查獲鋼筋竊賊

林依婷收到政黨推薦書

計程車求助警開道及時送醫

蘇花改1／9開放重機通行　自動偵測加強取締違規

吃喝玩樂一把抓！「2022金山甘藷季」暑假好去處

因廬山溫泉區問題遭糾正！林明溱喊冤：依法辦理

更多熱門

相關新聞

全台唯一取得綠工廠標章的新東陽　中秋禮盒實踐環保新美學

全台唯一取得綠工廠標章的新東陽　中秋禮盒實踐環保新美學

全台食品業唯一取得綠工廠標章的新東陽，一直重視環保及環境永續議題，今年中秋禮盒推出茶托盤上蓋設計的禮盒，讓禮盒還可以再利用收納茶具或小物！另外經典的千江月肉品禮盒這次搭配可重複利用的蜂蠟保鮮布，讓大家中秋送禮、收禮同時還可以為環境永續近一份心力。

85度C「琥珀蛋黃酥」開賣推優惠

85度C「琥珀蛋黃酥」開賣推優惠

2大咖啡店「中秋聯名禮盒」快看

2大咖啡店「中秋聯名禮盒」快看

新光三越「口水雞月餅」顛覆中秋

新光三越「口水雞月餅」顛覆中秋

林世宗揭北藝中心「錢坑」卻拿公帑送禮

林世宗揭北藝中心「錢坑」卻拿公帑送禮

關鍵字：

愛心認購中秋禮盒

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面