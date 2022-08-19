嘉義市各界愛心挹注　社福團體中秋禮盒預購將破3千盒

▲▼嘉義市社福團體中秋愛心伴手禮預購將破3000盒 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市18日市府中庭舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，提前為中秋伴手禮盒促銷暖身。嘉義市長黃敏惠腦性到場力挺麻痺協會、再耕園咖啡庇護工場及嘉愛啟智中心、啟智協會以及晨光智能發展中心等團體伴手禮盒。愛心伴手禮也在現場多個慈善團體、宗教寺廟團體代表及各界工商業代表的響應下，預購數量突破3000盒。

黃敏惠表示，「嘉義」在許多人愛的鼓勵和支持下有了「家的意義」。身心障礙的朋友們在各界的鼓勵及扶持下，今年推出了許多中秋伴手禮商品，期待在中秋節親友彼此送禮表達心意的時刻，由市府成立的平台能為所有人推薦最好的商品，讓更多人看到由愛心製成、美味實在的禮盒。

她感謝嘉義市各界平時就關注公益的團體，今天更加熱情的贊助、訂購中秋愛心伴手禮，希望在各界的支持與努力下，讓所有認真努力的身心障礙者能得到最大的肯定，中秋愛心伴手禮更在各界支持下，現場預購數量衝破3000盒。

黃敏惠提到，中秋愛心伴手禮促銷活動已經來到第15個年頭，看到產品從包裝設計到內容都不斷的推陳出新，也看到了參與的身心障礙者持續的努力。她邀請大家一同以行動支持中秋愛心禮盒，更鼓勵大家憑滿額發票登錄嘉義市購物節抽好禮，在傳愛同時也拼經濟，期待集結數個身心障礙團體用愛、真誠、高品質、健康製成的愛心商品能不畏疫情影響，將愛與美味送到更多人的手中。

今年參與活動的團體都推出了最實惠、最精製的禮盒搶攻中秋商機。晨光咖啡推出嘉義限定款旅行濾掛包裝禮盒，內含三款不同風味的台灣咖啡研磨濾掛組合等商品；再耕園則推出的月餅口味有蛋黃酥、鳳梨酥，製作過程不使用香精、色素。鹹香的蛋黃酥，綿密的鳳梨酥一口咬下，忍不住一口接一口，回味無窮。除了月餅禮盒外，庇護工場推出了更多元的產品禮盒，無論是餅乾禮盒或是咖啡搭配月餅的禮盒等，都可以依照個人喜好進行選購。月餅禮盒的優惠措施在8月19日前預購95折優惠，單筆訂購10,000元以上享97折優惠。

嘉愛啟智發展中心目前以「嘉愛手工蛋捲」為鎮店產品，做好吃的蛋捲一定要有所堅持，堅持不放香精料及防腐劑、堅持以0.12 mm的厚度表現蛋捲的口感、以200度的烘焙釋放雞蛋及麵粉的香氣。嘉愛手工蛋捲基本的原料是雞蛋、麵粉、砂糖及植物油，這四種原料下入攪拌器的先後順序以及打料的時間長短都會影響蛋捲的口感，再者是下料於烘焙機的多寡、烘焙溫度以及捲起餅皮的速度，都是影響每一根蛋捲品質好壞的關卡。

社團法人嘉義市腦性麻痺協會秉持「用心、真心、愛心」，推出產品，以「真心」來製作每一顆顆手作餅確保新鮮好吃，「愛心」讓喜愛腦麻烘坊的朋友們能吃出健康、無負擔、盡量無添加香料以自然食材製作每一顆餅，將幸福送給大家。月餅禮盒的優惠措施8月31日前預購85折優惠，9月8日前訂購9折優惠。



嘉義市啟智協會於110年2月開始推動愛心農場，生產手工、希望咖啡及花香醋。希望培養協會這群慢飛天使們多元能力，擁有一技之長，學習獨立照顧自己。今年聖保羅蘇勁威總經理看到他們得努力，特地開放協會慢飛天使參與中秋節蛋黃酥的製作工作，盼協會慢飛天使能夠擁有學習烘焙一技之長幫助他們自立。因而推出手工餅乾、希望咖啡及花香醋之外,增加聖保羅蛋黃酥等5種中秋禮盒的組合，歡迎大家選購。