「20台人團」出征柬埔寨淘金！1女10男爽玩照曝光：先來泳池Chill

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記者許力方、游宗樺／綜合報導

柬埔寨高薪詐騙台灣「豬仔」頻傳，《東森新媒體ETtoday》今天（18日）一早在桃園機場直擊有台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄帶隊一團20多人「國家隊」，帶著國旗要飛往柬埔寨金邊，受到航警關心，他們是要去參加全球撲克競技「WPT世界撲克巡迴賽」。戴興雄下午在臉書報平安，曝光了抵達金邊飯店的照片，爽呼：「帶隊員們先來泳池邊餐廳chill一下！」

戴興雄今早8時許還透過臉書發文，與隊員合照比出「讚」的手勢，宣布：「柬埔寨WPT世界撲克巡迴賽！出發！」吸引粉絲大讚「雄哥出門，大殺四方」、「加油，記得拿冠軍回來」、「學長加油，為國爭光」、「旗開得勝，順利返台」、「先預祝贏大錢，能夠贖幾個台灣人回來（誤）」。隨後他在下午3時許再度發文報平安，曝光了一張1女10男的合照，以及3張富麗堂皇的渡假村高級飯店環境照，打卡直呼「安全抵達金邊WPT世界撲克巡迴賽比賽場地，帶隊員們先來泳池邊餐廳chill一下。」

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▲台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄。（圖／記者游宗樺攝）

▲20台人團出征柬埔寨掏金！爽玩照曝光。（圖／翻攝戴興雄臉書）



戴興雄曾在2019年到柬埔寨參加德州撲克大賽，他受訪時提到，之前去金邊的印象覺得那邊治安算不錯，人算是滿友善的，物價比台灣便宜一些，但當時成績不算理想，所以今年打算再次挑戰來為國爭光力拼最高台幣約2000萬元的獎金，只是這次他還特別提醒團員「不要落單」。

戴興雄補充表示，此次參加的是全球撲克競技的最大賽事──「WPT世界撲克巡迴賽」，由於自身在私立科大教授德州撲克競技，因此這次是以台灣「競技撲克國家隊」領隊身分，帶領20名團員出賽，主辦單位已幫忙代訂處理機票、住宿，預計在金邊的一家賭場，與來自30多國的選手競爭。而航警得知他們此行目的，大讚「為國爭光！祝你們成功！」

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