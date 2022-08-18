王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注。面對藍白抨擊政府無能、新南向政策失敗，台北市議員王世堅17日指出，在野黨尤其國民黨與民眾黨，藉由台灣青年受騙不幸遇害進行政治操作，非常地不道德、非常可惡。

針對國人赴柬埔寨遭詐騙一事，國民黨3名立委鄭正鈐、吳斯懷跟洪孟楷親到當地了解狀況、營救，也反映我國外交單位人力不足，國民黨立法院黨團因而在18日召開記者會抨擊蔡政府無能、失格，呼籲行政院長蘇貞昌、外交部吳釗燮再積極、用心一點。

民眾黨16日則於臉書發文批評，近期每月上千國人飛往柬埔寨，其中有可能遭轉賣、性侵、賣器官，淪為詐騙集團眼中的「豬仔」，政府的應對卻是要求警方「在機場舉牌」，顯然放任國人在海外受騙受虐是政府無能。倘若台灣經濟真的是20年來最好，民眾何以被詐騙集團話術吸引，為脫貧鋌而走險？

對此，王世堅在《突發琪想》表示，在野黨尤其國民黨與民眾黨，藉由台灣青年受騙不幸遇害進行政治操作，非常地不道德、非常可惡。舉例來說，台北市長柯文哲說去機場舉牌既生氣又好笑，國民黨台北市長參選人蔣萬安則批政府無能又失職，可是警方明明很盡職地到國門第一線勸阻可能受騙的青年，近期更成功勸阻27人受騙，難道這27位青年生命不算生命？他認為，不論國民黨還是民眾黨也好，在柬埔寨事件上「應該閉嘴」。

王世堅質疑，面對柬埔寨詐騙事件，難道要像柯文哲一樣只會生氣、潑冷水、冷笑？勸阻、救援、查辦及預防都是政府應當要做的4件事，其中以立即勸阻最為重要，不知道柯文哲在笑些什麼？

王世堅強調，不只民眾黨，藍營也藉機將台灣青年受害一事，歸咎給新南向政策，但其實中國大陸受害青年也很多。既然柯文哲自己說與中國大陸保持密切聯繫，乾脆由柯文哲提醒中國大陸在救人時，順便幫幫台灣青年。

王世堅指出，其實柯文哲自己是束手無策，只好躲在市府裡面生悶氣、講風涼話、潑冷水，爭取首都市長的發言權跟聲量而已。