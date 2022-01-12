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陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

▲東莞,製鞋,鞋業。（圖／CFP）

▲東莞製鞋廠的工人。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東東莞2021年GDP突破兆元（人民幣，下同），成為第24個「萬億俱樂部」成員，而首都北京成為首個4兆城市。

▲東莞夜景（圖／CFP）

▲東莞夜景（圖／CFP）

據《中新財經》報導，在大陸對於一座城市來說，GDP超過兆元是經濟實力的象徵。「世界工廠」東莞市11日的政府工作報告中，指東莞地區生產總值超過兆元，人口也突破千萬。

報導指出，東莞或是2021年唯一晉級「萬億俱樂部」的城市。在東莞之後，煙台、常州、徐州、大連、唐山等「後備軍」城市，GDP多在7000億量級，距離破兆尚有一定距離。

從24座兆元之城的分布區域來看，南方遙遙領先，其中18座位於南方，6座位於北方。從所屬省份來看，隨著東莞成為兆元之城，廣東擁有的兆元城市也達到了4座，分別為深圳、廣州、佛山、東莞。至此，廣東擁有的兆元之城數量趕上了江蘇。

▲▼北京,北京市,塞車,堵車。（圖／CFP）

▲北京晚高峰塞車。（圖／CFP）

值得注意的是，北京近日在政府工作報告指出，初步預計，2021年北京GDP超過4兆元，按年增長8.5%，人均地區生產總值和全員勞動生產率保持全大陸第一。

報導稱，北京之所以發展迅速，得益於新一代資訊技術、醫藥健康「雙引擎」帶動，尤其是醫藥製造業爆發性增長，支撐了經濟增長。數據顯示，2021年1月到11月，科興中維、國藥北生研兩家新冠疫苗生產企業累計貢獻產值超2300億元。目前，北京已累計生產新冠疫苗約50億支。

除了北京，有望突破4兆元的城市還有上海。目前，上海尚未公佈GDP數據，但2020年上海GDP已經達到3.87兆元，高於北京，因此上海2021年GDP突破4兆元，幾無懸念。

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