陸爆疫情封城「網狂罵香港害的」　林鄭月娥：不看不聽不信謠言！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情近期快速升溫，許多大陸網友都認為是受到香港防疫不力所連累，在網路上留言開罵。對此，香港特首林鄭月娥表示，社交平台每天都有大量評論、揣測以及謠言，最好的回應是「不要看、不要聽、不要信」，所以她不打算評論。

林鄭月娥17日上午親自主持疫情記者會，她提到，香港公立醫院有超過萬名新冠病人住院，在加強治療方便，要增加病床及人手，目前大陸援港醫療隊人員已經加入，加上醫管局員工也康復復工，希望有足夠人手照顧患者。

林鄭月娥指出，抗疫對公共衛生而言並非一項「確設科學」，而是三方面的掙扎，包含保障民眾生命安全、經濟以及民眾接受度，取得三方面平衡極為困難，就像有人常說「若生存了無興趣，生存又有何意義」。

▼香港公立醫院爆滿，病患只能躺在戶外。（圖／路透社）



林鄭月娥表示，現行的防疫措施原定維持至4月20日，政府將對相關措施進行期中檢討，包含禁飛令、入境措施及來港旅客隔離措施，是否做全民強檢及復課等，預計3月20、21日將進行全面報告。

林鄭月娥強調，政府不是因為確診數字下降，才作出相關決定，目前確診數字仍多，但強烈感覺到民眾的容忍力下降，也有金融機構對香港的隔離情況失去耐性，她非常重視香港國際金融中心的地位，所以在聽取產業界意見後，決定採去大膽一步，經過期中評估後，再審視有何措施可更新。

大陸疫情近期快速升溫，深圳、東莞等城市相繼封城，許多大陸網友都認為是受到香港防疫不力所連累，在網路上留言開罵。對此，林鄭月娥指出，社交平台每天都有大量評論、揣測以及謠言，最好的回應是「不要看、不要聽、不要信」，所以她不打算評論。

▼香港死亡人數快速增加，棺材即將缺貨。（圖／路透社）

