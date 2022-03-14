東莞突封城！一夜暴增142例感染「工廠全面封閉管理」

▲東莞突然新增破百例感染，全市展開大規模檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／粽合報導

廣東省東莞市14日新增2例本土確診及140例無症狀感染，當地官方凌晨宣布即起至20日展開全市核酸檢測，暫停所有非必要流動，公車及地鐵暫時停運，所有小區實施「圍合管理」，工廠全面實行封閉式管理，學校改為線上教學，餐廳一律暫停內用，全市人員非必要不離市，有特殊需求一律憑24小時核酸陰性證明離市。

根據東莞發出的《關於做好全市多輪核酸檢測工作的通告》，保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公車、地鐵暫時停運。全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，保留必要出入口並設查驗點。查驗點實行24小時值班值守，一律設置「場所碼」。人員全程佩戴口罩，掃場所碼顯示綠碼，測溫無異常後，方可通行。非本小區、本村（社區）住戶謝絕進入。

《通告》提到，全市人員非必要不離莞，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離莞。入莞人員行程卡如帶有「*」號，必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。

《通告》要求，各級各部門要切實扛起屬地屬事責任，各生產經營單位要認真履行主體責任。工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，出入口嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施，外來人員必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。

《通告》提到，除普通高中高三寄宿學生外，全市各級各類學校其他學段學生（含在園幼兒）停止線下教學。各類培訓機構、託管托育機構暫停開展線下培訓、託管托育服務。高校實行封閉式管理。

《通告》要求，全市經營性餐飲場所僅提供到店自取、外賣送餐和盒飯分餐服務。各單位食堂（含機關企事業單位、工廠、企業等食堂）暫停堂食，實行送餐或自帶餐具打包用餐。

相關措施從14日8時起實施至20日24時，《通告》最後並強調，「疫情就是命令，防控就是責任。請市民群眾、各村（社區）、小區和相關企業單位積極配合、參與疫情防控，嚴格遵守上述規定。拒不執行的，將依法依規嚴肅查處。」