涉販運82人到柬埔寨　幕後金主是他！找大咖律師仍遭收押禁見

▲竹聯幫李姓成員等人因涉嫌人口販運遭收押禁見後，幕後金主也被檢察官聲押獲准。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前指揮刑事局、調查局查出，以竹聯幫東堂成員李振豪為首的犯罪集團，涉嫌販運82名國人到柬埔寨，前後已有6名被告遭收押，檢警查出這個不法集團幕後的黃姓金主身分，17日傳喚黃男到案後，檢察官認為黃男居間調度資金，涉案情節重大而聲押，儘管黃男找來曾任特偵組檢察官的律師張進豐出庭辯護，法官仍當庭裁定羈押禁見。

據了解，這個不法集團從2021年11月到2022年5月間，在臉書、LINE群組等網路方式，宣稱可以介紹賭場荷官、人頭貸款及AV男優等工作，誘騙國人前往應徵，被害人都被要求先住進旅館，由專人辦妥相關出境文件後，一起搭機到柬埔寨，結果都是被拐去柬埔寨西港園區從事電信詐騙工作。

有被害人因工作未達詐騙集團預期，就挨打或電擊凌虐，又苦於護照被收走，行動自由受限，偷偷聯繫在台親友，輾轉找到統促黨等民間單位協助，逃回台灣後報案，專案小組分2波拘捕行動，救出3名正要前往機場的被害人，並向法院聲請將曾在電影《角頭》擔任臨演的李振豪等6人收押禁見獲准。

雖然檢警7月間已掌握到黃姓金主，疑似負責調度分配不法集團運作資金，並將他聲押禁見，但當時被法院駁回，專案小組持續蒐證後，17日傳喚黃男到案後，仍認為黃男涉嫌詐欺、以詐術使人出國等罪嫌重大，當庭逮捕並向法院聲押禁見獲准，成為全案第7名遭收押被告。