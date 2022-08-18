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快訊／被毆打電擊、關禁閉！　柬埔寨返台青年：下飛機手機就被監管

記者羅婉庭／台北報導

柬埔寨詐騙案件頻傳，國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷親赴柬埔寨瞭解當地情形，並透過當地多位友人的協助，成功救出一名19歲的陳姓受害者，18日陪同一起返台。被救出的陳姓受害者指出，當時他們一下飛機，就被對方要求把手機還原成原廠模式，還要他們把「定位」功能關閉，被發現「定位」偷偷打開，手機就會立刻被沒收。若不聽話還會被毆打、電擊、關到小黑屋，有些還會被栽贓販毒。

不過，當鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷三位立委陪同被害人下機時，卻發現航警在登機門守候欲將被害人帶走偵訊，但被害人不願意。鄭正鈐表示，該名受害人並沒有犯罪，要求航警不要擋在登機門，讓後面100多位乘客不能下機。洪孟楷要求員警尊重被害人意願，並怒飆航警「是在抓通緝犯啊？！讓整機乘客被擋在入口通通無法下機。」

鄭正鈐表示，他赴柬埔寨之前便接獲多起陳情，希望他協助救援受困國人。由於台灣並未在柬埔寨當地設立代表處，增加許多救援難度，到了柬埔寨處理相關事宜時，也非常低調而且小心謹慎，他非常感謝當地多位友人費盡心力協助救援，千辛萬苦終於救出陳姓受害者。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

鄭正鈐表示，昨晚他與當地友人來回開了7個多小時的車程，在今天凌晨1點多抵達陳姓被害人所處園區入口附近等候，見到該名受害者後，隨即接他返回金邊，於凌晨4點順利抵達飯店，並搭乘中午的班機一同返台。

鄭正鈐指出，被救出的這名受害人是被朋友騙至柬埔寨，家屬心急如焚向他陳情請求協助。他與洪孟楷、吳斯懷透過柬埔寨當地友人四處奔走找尋救援管道，過程困難重重也遭遇到一些阻礙，許多check point比他想的還要嚴謹，還好最終能順利救出受害者。

鄭正鈐表示，許多台商、社會人士與宗教團體都已紛紛展開柬埔寨的救援行動，且陸續救出國人，蔡政府雖已成立政院等級專案小組，但始終未見具體的救援行動，甚至連到底有多少國人受困柬埔寨，恐怕都講不清楚。

他指出，柬埔寨之行雖然順利救出一位國人，但仍有許多等待救援的國人回不了家。他強調，警察在機場舉牌勸導效果有限，蔡政府應積極建立各種民間與官方合作的救援管道，盡速營救國人。鄭正鈐認為，他們都可以透過關係救出受困柬埔寨的國人，蔡政府就更沒有理由做不到。

洪孟楷則指出，第一線外交人員人手不足，是現況更是事實，外交部所謂的「6位同仁」統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜，根本就是原有辦事處人員身兼數職，完全不足以應付目前國人遭騙受困柬國緊急事件。他呼籲，外交部不應以美化數字來粉飾太平，應儘速增派員額、專案處理才能真正幫助到國人。同時要求蔡政府必須拿出更積極的救援作為，協助受困國人平安回家。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

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