陳玉珍拋「一個福建」救全國廠商　洪申翰批：唾面自乾、包藏禍心

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中共近期對台軍演頻頻，經濟方面也祭出多項禁令，國民黨立委陳玉珍日前指出，兩岸法制都認同金門縣屬於福建省，希望透過「一個福建」政策協助台灣廠商將貨品銷中。對此，民進黨立委洪申翰批評，「一個福建」比「一中各表」更加唾面自乾、包藏禍心，這種障眼法已經很難再受騙。

陳玉珍近日接受媒體專訪時提到，既然雙方對「一個中國」有爭議，何不擱置爭議，聚焦金門同屬「一個福建」，看能否把台灣貨品運到金門，改標成「金門」或「福建金門」後銷往中國，兩岸法制都認同金門是屬於福建省，所以希望「一個福建」政策，能協助台灣廠商把貨品銷往中國。

洪申翰下午透過新聞稿表示，過去國民黨跟共產黨用不存在的「一中各表」搞通關密語，但是中國國家主席習近平在2019年發布《告台灣同胞書》，不再玩模糊遊戲，直接戳破「一中各表」的假面。

洪申翰認為，習近平此舉等於是宣告不再承認一中各表，中共踩死「各表」的空間，國民黨把「一中」解釋成「一個中華民國」的空間更不存在。

洪申翰認為，在國際大國博弈的新局下，要靠玩弄模糊詞彙妄想左右逢源，「已經沒人要跟你玩了，而且劈腿的風險很大」，國民黨知道「一中」或「一中各表」已經討好不了中共，現在竟然打算一不做二不休。

洪申翰批評，國民黨把自己從主權層級的國家表述，退縮到地方層級，用金門同屬「一個福建」來迎合中共、諂媚換得中共的歡心。

洪申翰還說，最近有很多國際媒體都到金馬實地採訪，不管國民黨要講「只有一個福建」或「同屬一個福建」，這些媒體都會疑惑「這個『兩岸共同的福建』是隸屬中華人民共和國的福建省，還是中華民國的福建省。

洪申翰指出，陳玉珍提出這種障眼法，大家已經很難再受騙，而且會把金門和台灣主流民意越拉越遠，要降低中國對台灣的經濟影響或衝擊，民主陣營國家的趨勢都是減少對中國的依賴，而不是提出這種矮化國格的空話來自欺欺人。