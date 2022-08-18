女兒竟是人蛇首腦！冷血販賣50台人　母淚崩：對得起父母嗎？

記者許權毅／台中報導

彰化人蛇首腦41歲張惟甄，3個月內拐誘50名台灣人到柬埔寨，15日被刑事局中打專案小組逮捕後，目前關押在禁見房中。張女母親出面淚訴，透露自己一直在找女兒，「電話一直不通，她這樣子對得起父母嗎？」。

▲刑事局中打破獲柬國人蛇在台總代理女子張惟甄，看似清純卻是做販賣人口的冷血行徑。（圖／民眾提供，下同）



得知女兒是詐騙國人去柬埔寨的人蛇女首腦，張母接受《三立新聞》採訪時表示，我一直在找她發生什麼事，電話一直不通，我已經養她40幾年了，她這樣子對得起父母嗎？為什麼我還要去提示她？就是我會很擔心。

▲張惟甄手機動態上還寫下「心存善念不害人」相當諷刺。（圖／民眾提供）



張女落網關鍵則是因其中一名受害者張男身體不好，直接被詐騙集團「退貨」遣送回台，張男趕緊向警方報案，進而讓警方循線逮捕張女。警方粗估張女已販售50多人給詐團，獲利至少500萬，專門就是看準年輕人追求高薪，在網路上謊稱工作內容是打字、查詢電腦等輕鬆內容。

41歲的張惟甄未婚，外貌出眾擁有爆乳E奶，平時住在彰化市一棟公寓內，多年前曾在通訊行工作，並與中國旅行業者合作，販賣人頭卡（王八機），因此觸法被逮，有詐欺、偽造文書等前科，連張女鄰居也沒想到，她竟然是柬埔寨人蛇集團首腦，也讓父母難過萬分。

▲彰化人蛇集團首腦張女涉嫌拐賣國人赴柬埔寨，目前已被收押關押在禁見房。（圖／記者鄧木卿翻攝）