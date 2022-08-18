黃世杰曝烏克蘭國會成立「友台小組」　外交部：德不孤，必有鄰

▲民進黨立委黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

烏克蘭國會將成立跨黨派15人友台小組，民進黨立委黃世杰18日表示，目前立法院的「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」也同步緊鑼密鼓籌備中，已有超過30位跨黨派委員參與，共同推動台烏國會友好關係；外交部也回應，友台小組證明過去台灣對烏國的堅定支持與即時援助，獲得代表烏國民意的國會議員認同，充分彰顯「德不孤，必有鄰」真諦。

黃世杰表示，烏克蘭外委會梅列日科Олександр Мережко主席，與跨黨派國會議員發起成立「友台小組」，雖然在程序上，預計要等8月底經烏克蘭國會議長在全體大會宣告才算正式成立，但這史無前例的進展，已經讓關心台烏關係的人相當振奮。

黃世杰說，目前立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」也同步緊鑼密鼓籌備中，原先預計於8月25日成立的「台烏友好協會」為了配合烏克蘭國會友台小組正式成立之期程，將調整到8月底友台小組正式成立後，再正式舉辦成立大會，並希望安排與烏克蘭友台小組以視訊方式進行對話，表達台灣對烏克蘭的支持。

黃世杰指出，目前全院已有超過30位跨黨派立委參與，共同推動台烏國會的友好關係，盼能透過這個機會建立管道，促成未來可能的國會互訪，並推動兩國更多的實質交流。

針對「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」，外交部表示，烏克蘭15位跨黨派國會議員主動倡議成立國會友台小組，證明過去台灣對烏國的堅定支持與即時援助，獲得代表烏國民意的國會議員認同，充分彰顯「德不孤，必有鄰」真諦，期盼共同保衛雙方共享的民主自由、法治人權價值。

外交部說明，自2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，我國政府發動捐款及募集人道物資等援助烏國百姓，獲得台灣民眾熱烈迴響，展現台灣人民博愛的人道精神，並願與烏克蘭等民主夥伴共同捍衛民主法治人權、維護各區域和平穩定，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／翻攝自YouTube／烏克蘭總統辦公室）

