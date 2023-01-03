麥當勞、漢堡王下殺7折！　foodpanda「1月激省優惠碼」懶人包

▲foodpanda「1月超殺優惠碼」來了。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

快收下！外送平台「foodpanda」1月限定「激省優惠碼」來了，這個月不僅有麥當勞2大套餐、漢堡王指定套餐通通打7折，還有像是胖老爹美式炸雞也下殺8折等好康，加碼再收一系列美食外送的新春優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲麥當勞薯來寶套餐輸入優惠碼享7折優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）

●新春優惠一

1.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「爸爸給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿449元現折90元」優惠，每人限用2次。

2.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「媽媽給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿449元現折100元」優惠，每人限用2次。

3.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「外婆給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿649元現折130元」優惠，每人限用2次。

4.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「爺爺給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿699元現折140元」優惠，每人限用2次。

5.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「姐姐給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿949元現折220元」優惠，每人限用5次。

6.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「堂叔給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿999元現折230元」優惠，每人限用5次。

7.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「舅舅給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿1849元現折450元」優惠，每人限用10次。

8.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「姑媽給紅包」，指定消費者可享「美食外送下單滿1899元現折460元」優惠，每人限用10次。

●新春優惠二

1.1月11日至1月31日凡輸入優惠碼「薯薯嬸嬸」，即可享「麥當勞2大指定套餐打7折」優惠，最高現折85元，每人限用1次，指定套餐為金迎招財薯來堡（牛／雞）大薯套餐及金迎招財薯來堡（牛／雞）地瓜套餐。

2.1月6日至1月27日凡輸入優惠碼「薄薄伯母」，即可享「搖滾披薩PizzaRock派對披薩（12吋）打7折」優惠，最高現折160元，每人限用1次。

3.1月6日至1月27日凡輸入優惠碼「椰椰奶奶」，即可享「清心福全椰果奶茶打7折」優惠，最高現折25元，每人限用1次。

4.1月6日至1月27日凡輸入優惠碼「媽媽爹爹」，即可享「三媽臭臭鍋或胖老爹美式炸雞打8折」優惠，最高現折120元，每人限用1次。

▲1月22日下單肯德基滿額輸入優惠碼可現折50元。（示意圖／記者湯興漢攝）

●美食外送

1.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「春享必勝客」，即可享「必勝客及Pasta Hut下單滿200元現折50元」優惠。

2.即日起至1月22日凡輸入優惠碼「新春啃德基」，即可享「肯德基下單滿299元現折50元」優惠。

3.1月12日至2月13日凡輸入優惠碼「魚額堡滿」，即可享「漢堡王指定套餐吉祥雙喜糖醋魚套餐打7折」優惠。

4.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「一月熊送」，即可享「指定店家下單滿300元打85折」優惠，最高現折60元，每人可限1次。

5.1月5日至1月18日凡輸入優惠碼「兔年好食」，即可享「微風指定餐廳下單滿500元打8折」優惠，最高現折125元，每人限用1次。

●生鮮雜貨

1.即日起至1月20日凡輸入優惠碼「補貨補到兔」，指定消費者可享「生鮮雜貨指定商店下單滿599元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

2.即日起至1月20日凡輸入優惠碼「購物購到兔」，指定消費者可享「生鮮雜貨指定商店下單滿1299打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●pandamart熊貓超市

1.即日起至1月20日凡輸入優惠碼「兔年熊吉祥」，即可享「pandamart熊貓超市指定分店下單滿599元打8折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

2.即日起至1月20日凡輸入優惠碼「兔年熊吉利」，即可享訂購「pandamart熊貓超市指定分店下單滿599元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

3.即日起至1月20日凡輸入優惠碼「兔年熊好運」，即可享訂購「pandamart熊貓超市下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●信用卡優惠

1.即日起至1月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「PSJCB212」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

2.即日起至1月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「PSCTBC301」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

3.即日起至1月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至 11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「PSCTBCE301」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●pandapro會員訂閱專屬優惠（包含新訂閱／續訂閱者）

即日起至2月5日期間內訂閱pandapro用戶可獲得以下優惠：

1.美食外送滿499元現折100元優惠券1張

2.美食外送滿699元現折140元優惠券2張

3.外帶自取滿299元現折30元優惠券7張

4.熊貓超市滿2499元現折666元優惠券1張

5.首次訂閱年費制者可額外獲得美食外送滿249元打85折（最高現折70元）優惠券 3 張

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