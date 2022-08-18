民眾私問「賣腎正經的管道」　高大成傻眼：別被騙去拔光！

▲仍有網友私訊高大成賣腎管道，讓他相當傻眼。（圖／翻攝高大成臉書）



記者蔡怡萍／綜合報導

近日台人被高薪誘騙至柬埔寨等東南亞國家工作，卻傳出失聯、遭虐，甚至命喪異鄉的事件鬧得沸沸揚揚，而緬甸的「KK園區」號稱東南亞最終站，以活摘器官為人所知，法醫高大成也多次呼籲別再被騙去賣器官；18日上午高大成在臉書貼文，表示仍有人詢問他「正常賣腎的管道」，不禁感嘆「我連日勸導別賣，居然還是有人想賣…」，讓他備感無奈。

法醫高大成對於近日活摘器官引發高度討論，他指出人體器官行情約在美金10萬到40萬元，因心臟只有一顆且需求頗大，要價最高；肝臟可以供給3、4個人用，較便宜，約20萬美元，人體全身的器官加起來可以賣到約新台幣2400萬元，相當值錢。

▲高大成近日也多次勸導民眾別再被騙去拔器官，還是有人不聽。（圖／資料照）



高大成說，曾有一名患者因還不出賭債，向他透露自己要到中國賣出其中1個腎臟，以新台幣200萬元成交，但該患者在收了100萬元訂金後去了中國，卻從此音訊全無，後來他輾轉得知，該患者早已命喪黃泉，在進行全身麻醉的手術過程中，買家居然擅自摘下患者所有器官拿去販賣。

高大成公開這個恐怖案例，想藉此勸阻有販賣器官念頭的民眾，沒想到他多日來的呼籲，仍是有網友私訊詢問，對方說「我想正常賣腎有什麼方法？」還強調是因為家庭經濟因素，想透過「正經的管道」賣腎，但高大成仍是非常傻眼，他雖然貼給對方衛福部網站的「人體器官移植條例相關業務」，但他也表示「我連日勸導別賣、別再被騙去拔光！居然還是有人想賣…」可看出對還是有人想販賣自己器官的想法是相當的無奈。