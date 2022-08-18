台東環保局8／20設攤　廢電池拆卸回收換好禮

▲台東環保局20日設攤廢電池拆卸回收換好禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣廢電池拆卸回收，提高回收率，減少對環境的破壞及影響，台東縣環境保護局配合財政部南區國稅局台東分局舉行的統一發票推行暨租稅教育推廣活動，將於8月20日下午4點至6點在環保局前廣場，設置廢電池資源回收兌換站活動攤位，民眾當天攜帶家中廢電池前來兌換站，廢電池重量達0.5公斤，即可兌換TTPush金幣100枚，達1公斤即可加碼兌換宣導品，歡迎民眾踴躍前往參與，一起做好廢電池拆卸回收，環保愛臺東。

台東縣政府表示，現代生活中，民眾家中多少會使用到電池來為電器供電，當此類電器故障或損壞後，需將電器中的電池拆卸，再與電器產品分開貯存回收，而拆卸後的廢電池，貯存達一定重量後可以攜帶到連鎖超商或大賣場兌換消費折扣，呼籲縣民多加利用，做環保同時還可以享優惠。

環保局指出，廢電池體積雖小，但若落入自然環境中，將會對土地造成永久性的影響，生活中常見的電池，通常含有鎘、鉛、錳、鋅等重金屬，這些重金屬物質需要經過專業且適當的回收管道進行回收處理，才能夠進行再利用，因此，需將廢電池拆卸並單獨一類貯存回收，避免廢電池造成環境的污染。