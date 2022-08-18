2022台東設計師週　跨界才女林予晞邀任活動大使

▲跨界才女林予晞擔任活動大使。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022年第3屆台東設計師週，即將於9月17日至25日在台東美術館盛大開展，台東縣政府表示，此次將以「Mix&Max藝想無限大」為主題，展現跨領域、跨地區、跨世代共創激盪出意想不到的火花及能量，並邀請兼具演員、攝影師及作者身分的跨界才女林予晞擔任活動大使拍攝宣傳短片(https://reurl.cc/ERXr6n)，帶領大家一同進入台東工藝與時尚設計共創的藝想世界。

縣長饒慶鈴表示，台東設計師週還原在地生活文化的前提下，以設計概念建立生活文創品牌，推動專屬台東的特色文創產業。除邀請林予晞於設計師交流之夜分享與台東有關的創作經驗外，也連結卑南國中、台東大學美產系學生參與建構展場，向下扎根美感教育。

文化處說明，台東設計師週台東場展期9天，期間將舉辦3場工作坊及3場論壇，歡迎喜愛台東工藝、主題論壇的民眾報名體驗，詳情請於文化處官方網站(https://ccl.taitung.gov.tw/)、文化處臉書(https://reurl.cc/3oO6Z0)、及聚落回聲網站(https://reurl.cc/KbmyGe)查詢，也歡迎參加9月17日下午5點30分至晚間7點設計師交流之夜，與所有參與的台東工藝師、知名藝術家、設計師們一同共享美好的交流時光。