熊出沒注意！台灣黑熊現蹤嘉明湖向陽山區　山友及民眾請留意

▲台灣黑熊出沒於向陽山屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處設置於嘉明湖國家步道上向陽及嘉明湖山屋周邊的遠端監控系統於11、16日晚間及18日凌晨3時左右，接獲即時影像回傳通報，分別於向陽及嘉明湖山屋周邊監控相機紀錄到台灣黑熊出沒，透過影像判斷僅能確認向陽山屋周邊出現的應為同1隻成年個體；台東林管處立即通報山屋管理員，加強向陽及嘉明湖山屋場域管理，並啟動相關因應措施，提醒入住山友提防人熊遭遇及應注意事項。



▲台灣黑熊出沒於向陽山屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東處處長吳昌祐表示，自108年起林管處即於嘉明湖國家步道2處山屋周邊及沿線架設具備即時監控及回傳功能的紅外線相機，建立該處山域野生動物監控預警系統，對於接近山屋的台灣黑熊提供即時影像資訊，即請山屋管理員於第一時間啟動山屋防範措施，包括再確認山屋食物收納及場域安全檢查等，管理員也會針對入住山友加強人熊遭遇因應措施宣導，期許在落實生態保育目的前提下，保障山友登山安全也能提升遭遇台灣黑熊的應變能力。



▲台灣黑熊出沒於向陽山屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，由於其嗅覺相當靈敏，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，切勿將廚餘和廢棄物留在山林，應全部帶下山。應盡量在白天登山，並結伴同行，於山區活動建議攜帶防熊護具，如熊鈴、汽笛喇叭等。登山時若巧遇台灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步倒退的方式離開，如果遇台灣黑熊威嚇，亦請揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員。