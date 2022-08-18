在天冷賣房子更容易成交！心理研究：買家會產生「有家的感覺」

▲把房子佈置暖色系，成交率更高。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

買賣交易的成功率，跟「溫度」也有關！根據人類社交體溫調節專家以房地產為例，冬天或天冷時賣房子更容易，尤其在屋內用壁爐加溫，再加上暖色系佈置，跟屋外寒冷形成反差，會讓潛在買家感覺到房子舒適、安全、溫暖「有家的感覺」。

漢斯．羅查．艾澤曼（Hans Rocha IJzerman）是一名社會心理學副教授，也是全球少見的「人類社交體溫調節」頂尖專家，他的研究圍繞著「溫度與社交的關係」，內容也涵蓋哲學、生物、自然科普、心理學、行銷各領域。

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艾澤曼在他撰寫的書《做個有溫度的人》提到，他們搜尋過許多房地產網站，研究顯示，氣溫下降時，買家會覺得待售的房子「更有家的感覺」，也更溫暖，因此願意支付更高的價格。氣溫下降時，社交體溫調節就像漲潮一樣，一舉推高了水面上的所有船隻。

澳洲線上房地產雜誌《房地產》（Domain）的文章寫道，「冬季的最佳展示方式⋯⋯是以壁爐的火堆作為客廳的焦點。」該文的作者確實向一位臨床心理師請教了這點，那位心理學家指出，「那可以讓人感到溫暖，回想起童年的快樂時光，感到舒適、安全、受到關愛。」又說，「覺得溫暖時，通常會感覺良好，感到安心。覺得寒冷時，所有的負面觀感都會湧現，你開始覺得身體不太舒服⋯⋯那不是買賣房子的最佳時機。」

▲澳洲線上房地產雜誌《房地產》提到，以壁爐的火堆作為客廳的焦點，是冬天展示房子最好的方式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他表示，那位臨床心理師的說法是暗指，有壁爐加溫的房子與屋外嚴寒之間的反差，是有效推銷房子的利器。另外房地產經紀人也告訴他們，要在待售的房子裡營造溫暖的感覺，不是只能靠熊熊熱火來溫暖房間。很多人都知道開放式壁爐其實是效率欠佳的室內取暖方式，但壁爐中熊熊燃燒的烈火所呈現的景象與聲音，確實令人感到溫暖，就像暖色系也有同樣的效果。

因此，透過「暖色系居家佈置」也能加分，例如使用灰粉色、橄欖色、黃褐色等大地色調，就算是是冰冷的室內也會因此暖和起來；而採光也應該要偏向色譜的「暖黃色」那端，而不是「冷螢光」那端。《房地產》雜誌還指出，也能巧妙運用嗅覺刺激，像是使用「香草琥珀香晶體」，營造溫暖又舒適的氛圍，幫助潛在購屋者放鬆。

艾澤曼的著作《做個有溫度的人：溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係(Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human)》繁體中文版近來也由時報出版發行來台。他表示，了解體溫與溫度，有助於人際關係、工作，甚至是行銷與社群媒體上的發展。

▲《做個有溫度的人》由時報出版。（圖／時報出版）