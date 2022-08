在天冷賣房子更容易成交！心理研究：買家會產生「有家的感覺」

▲把房子佈置暖色系,成交率更高。(圖/業者提供)



記者林育綾/綜合報導

買賣交易的成功率,跟「溫度」也有關!根據人類社交體溫調節專家以房地產為例,冬天或天冷時賣房子更容易,尤其在屋內用壁爐加溫,再加上暖色系佈置,跟屋外寒冷形成反差,會讓潛在買家感覺到房子舒適、安全、溫暖「有家的感覺」。

漢斯.羅查.艾澤曼(Hans Rocha IJzerman)是一名社會心理學副教授,也是全球少見的「人類社交體溫調節」頂尖專家,他的研究圍繞著「溫度與社交的關係」,內容也涵蓋哲學、生物、自然科普、心理學、行銷各領域。

艾澤曼在他撰寫的書《做個有溫度的人》提到,他們搜尋過許多房地產網站,研究顯示,氣溫下降時,買家會覺得待售的房子「更有家的感覺」,也更溫暖,因此願意支付更高的價格。氣溫下降時,社交體溫調節就像漲潮一樣,一舉推高了水面上的所有船隻。

澳洲線上房地產雜誌《房地產》(Domain)的文章寫道,「冬季的最佳展示方式⋯⋯是以壁爐的火堆作為客廳的焦點。」該文的作者確實向一位臨床心理師請教了這點,那位心理學家指出,「那可以讓人感到溫暖,回想起童年的快樂時光,感到舒適、安全、受到關愛。」又說,「覺得溫暖時,通常會感覺良好,感到安心。覺得寒冷時,所有的負面觀感都會湧現,你開始覺得身體不太舒服⋯⋯那不是買賣房子的最佳時機。」

▲澳洲線上房地產雜誌《房地產》提到,以壁爐的火堆作為客廳的焦點,是冬天展示房子最好的方式。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

他表示,那位臨床心理師的說法是暗指,有壁爐加溫的房子與屋外嚴寒之間的反差,是有效推銷房子的利器。另外房地產經紀人也告訴他們,要在待售的房子裡營造溫暖的感覺,不是只能靠熊熊熱火來溫暖房間。很多人都知道開放式壁爐其實是效率欠佳的室內取暖方式,但壁爐中熊熊燃燒的烈火所呈現的景象與聲音,確實令人感到溫暖,就像暖色系也有同樣的效果。

因此,透過「暖色系居家佈置」也能加分,例如使用灰粉色、橄欖色、黃褐色等大地色調,就算是是冰冷的室內也會因此暖和起來;而採光也應該要偏向色譜的「暖黃色」那端,而不是「冷螢光」那端。《房地產》雜誌還指出,也能巧妙運用嗅覺刺激,像是使用「香草琥珀香晶體」,營造溫暖又舒適的氛圍,幫助潛在購屋者放鬆。

艾澤曼的著作《做個有溫度的人:溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係(Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human)》繁體中文版近來也由時報出版發行來台。他表示,了解體溫與溫度,有助於人際關係、工作,甚至是行銷與社群媒體上的發展。

▲《做個有溫度的人》由時報出版。(圖/時報出版)