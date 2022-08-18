追殺10年原因曝！3度逃死開價百萬求饒　 高醫候診竟成絕命終結站

▲在高醫行兇的朱姓男子（右中）落網被捕。（左圖記者吳奕靖翻攝、右圖記者許展溢攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子（56歲）昨（17）日上午在高雄醫學院候診區，遭朱姓男子（57歲）以行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治。據了解，王男和朱男是舊識，11年前還一起開過芭樂票公司（號稱投資公司），後來王男將責任都推給朱男，兩人從此結仇，朱男在2012、2014曾兩度試圖槍殺王男都失手，後來朱男因案入獄服刑，直到2019年保外就醫後，繼續追殺王男，今年初就曾在高雄市區開槍被王男逃脫，直到昨日朱男趁王男就醫之際，兩槍終結兩人糾葛超過10年的恩恩怨怨。

▲朱男行兇的槍枝。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，一名槍手闖進候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，王男頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，當時他穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡，經過搶救仍宣告不治。

根據檢、警的相關資料，朱男和王男原本是朋友，2011年間，兩人還合開販售芭樂票的公司，以每張3000到4000元的價格對外銷售，並對外宣稱是投資公司，被抓後王男將相關責任都推給朱男，讓朱男相當不滿，也開啟兩人的恩怨。

▲王男在高醫候診區遭槍擊身亡。（圖／記者許展溢攝）

兩人合夥公司結束後，王男轉做當鋪生意，2012年8間，朱男就到王男開的當鋪前對他開槍，射中王男左手虎口，王男逃過一劫，後來王男就躲著朱男，朱男則繼續找尋王男的行蹤，伺機下手。2014年2月某日，朱男持槍到王男岳父家詢問王下落未果，撂下狠話「遇到會打死他」，過了幾天2月10日，朱男又持槍找王的岳父，過程中不慎槍枝走火打到自己的小腿。

▲王姓男子倒在血泊中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2014年4月，朱男因槍砲案件遭判刑12年入獄服刑，王男終於可以暫時喘一口氣，沒想到2019年11月25日朱男因罹患癌症保外就醫，又繼續追殺王男。

在朱男追殺的過程中，王男曾透過中間人釋出善意，希望朱男可以放他一馬，朱男透過中間人向王男索討2000萬，還曾嗆說「我一個等死的人，錢對我來說無所謂啊！既然他這麼愛錢，那他就留著用吧！」，但王男都不願正面回應，只願意給100萬，讓朱男更加不滿，認為王男只是在敷衍他。

朱男在今年2月初的某天深夜，也曾開槍槍擊王男，但被王男幸運逃過，駕車逃走，但這次朱男再度鎖定到醫院就醫的王男開槍，王男在毫無防備的情況下，身中兩槍喪命，無法第4度逃過死劫，也為兩人的恩怨劃下句點。