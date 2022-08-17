快訊／冷血槍手醫院2槍奪命　被捕時身攜19發子彈...槍已上膛

記者陳宏瑞、許展溢／高雄報導

高雄市一名王姓男子今（17）日上午高雄醫學院候診區，遭歹徒行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治，高雄警方4小時內在台南逮捕行兇的朱姓男子，被起出行兇的槍枝和19發子彈，朱男下午被帶回三民一警分局接受偵訊，他面對大批媒體提問不發一語。

▲行兇的朱姓男子（中）被警方帶回偵訊。（圖／記者許展溢攝）

▲行兇的朱男（中）不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，一名槍手就闖進了候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，而王姓男子的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，王姓男子穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡，王男經過搶救仍宣告不治。

案發後警方很快就掌握與死者王姓男子有債務糾紛的朱姓男子，據了解，朱男在醫院行兇後，搭乘計程車到高鐵站，搭高鐵到台南，再逃進安平區一處咖啡廳，警方專案小組在下午2點多左右逮捕朱男，隨即押回三民一分局進行偵訊。

朱姓嫌犯抵達分局時，頭戴安全帽，面對大批媒體低頭不語，隨即很快被帶入偵訊。

據了解，朱男目前因詐欺案獲假釋在外，兩人先前有開過投資公司，有金錢財務糾紛結怨，今年初朱男就曾在市區對王男開槍，但未擊中，王男駕車逃走，幸運躲過一劫，但這次就躲不了死神召喚。

高雄市警察局長林炎田表示，朱男被逮時槍彈都在身上，還有19發子彈，而且槍已上膛，並沒有任何拒捕或反抗，至於朱姓嫌犯是否是癌症末期？兩人之間的財務糾紛有多少，都還需要警方進一步調查釐清。