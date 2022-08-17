獨／罹癌假釋！自稱「等死之人」　討2千萬不成...候診區冷血殺人　

▲槍手闖高醫診間行兇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者許展溢攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子今（17）日上午高雄醫學院候診區，遭歹徒行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治，高雄警方4小時內在台南逮捕行兇的朱姓男子，據了解，朱男疑似罹癌，目前保外就醫，他和王男有債務糾紛，朱男透過中間人向王男索討2000萬，還曾嗆說「我一個等死的人，錢對我來說無所謂啊！既然他這麼愛錢，那他就留著用吧！」，但王男都不願正面回應，只願意給100萬，可能因此引發殺機。

朱男在今年2月初的某天深夜，也曾開槍槍擊王男，但被王男幸運逃過，駕車逃走，但這次朱男再度鎖定到醫院就醫的王男開槍，這次王男則無法逃過死劫。

▲王姓男子就醫時遭槍手行刑式開槍斃命。（圖／記者許展溢攝）

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，一名槍手就闖進了候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，而王姓男子的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，王姓男子穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡，王男經過搶救仍宣告不治。

據了解，朱男和王男有債務糾紛，朱男多次索討都沒有下文，王還曾經向橋頭地檢署告朱男恐嚇取財，當時朱男透過中間人，傳話要求王男拿2000萬元出來「處理」，否則將再去找王男及王的岳父，還要在法院中宣稱自己所涉及的詐欺案都是王男指使。

朱男曾傳LINE「我就要2千萬，不要跟我扯他岳父還有他前妻的事，要申請保護令竟去申請保護令，不要把我當呆子」、「他根本沒把我當一回事阿，我一個等死的人，錢對我來說無所謂啊！既然他這麼愛錢，那他就留著用吧！」、「反正他如果不同意，我開庭的時候，就會實話實說，到時候他被判罪就不要怪我！」等文字給中間人，而王男似乎只願意拿100萬來表示誠意，因此被朱男狠拒，雙方毫無交集。