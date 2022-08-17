男候診區遭行刑式槍殺！　槍手半年內兩度行兇...債務糾紛惹殺機

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市王姓男子今（17）日上午高雄醫學院候診區，遭歹徒行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治，高雄警方4小時內在台南安平某家咖啡館抓到開槍的朱姓男子。據了解，朱男和王男有債務糾紛，朱男在今年2月初某天深夜，也曾開槍槍擊王男，但被王男幸運逃過，駕車逃走，但這次朱男再度鎖定到醫院就醫的王男開槍，殘忍槍殺王男。

▲男子受槍傷的畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲槍手闖高醫診間開槍殺人，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者許展溢攝）

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，一名槍手闖進高醫候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，王男的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，藍色T恤的右半邊明顯都是血跡，地板上也留有大片血跡。

王姓男子應該是在無預警下被開槍，因為槍擊之後，他癱坐在椅子，臉部朝右下，左手還拿著手機，手機套還打開，顯示被開槍前應該是在滑手機，同時椅子下方有3攤血跡之外，疑似還有一張名片，不排除他是輸入資料或是想要打電話，警方案發後4小時不到，在下午2點多在台南緝捕到行兇的朱姓男子。

據了解，案發後警方很快就掌握與死者王姓男子有債務糾紛的朱姓男子，據了解，朱男目前因詐欺案獲假釋在外，兩人有金錢財務糾紛結怨，今年初因財務問題，朱男就曾在市區對王男開槍，但未擊中，王男駕車逃走，幸運躲過一劫，沒想到半年後再遭襲擊，竟慘死醫院候診區。