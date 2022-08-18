老婆高招！他500元零用錢全被換成5元　原因讓人夫們急了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫17日在臉書PO文聲稱，老婆為了防止他亂花錢，竟然把500元鈔票換成一大袋5元硬幣，讓他超級傻眼，但還是忍不住稱讚「老婆妳高招」。文章公開之後吸引許多網友留言熱議，「連投娃娃機都不行」、「你這篇PO文會讓很多人受害」；還有不少過來人分享自己的應對方式，「我照樣拿去超市換紙鈔」、「我都投販賣機」、「可以去儲值悠遊卡」。

▲原PO秀出老婆特地去換的5元硬幣，總計100枚，共500元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，老婆特地將要給他的500元鈔票換成100枚5元硬幣，整整一大袋超級重，「老婆妳高招，全部給我換成5元，我就不會想買東西了」。

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文章公開之後吸引將近4000名網友前來按讚朝聖，並紛紛留言調侃，「連投娃娃機都不行」、「已經對你很仁慈了，沒有給你換1元的還嫌」、「便利商店歡迎你」、「不會覺得重而更想花掉嗎」、「每天出門抓一把，不用一週就沒了」、「你這篇PO文會讓很多人受害」、「換成硬幣，才有攜帶錢的感覺」、「有的人真的覺得用零錢買東西很丟臉，我前男友就是這樣」。

還有不少過來人分享自己的應對方式，「可以去儲值悠遊卡，用悠遊卡消費」、「我會拿去可以換紙鈔的洗衣店投」、「整袋交給菜單尾數有5元的店家，他們超喜歡5元」、「我照樣拿去超市換紙鈔」、「我都投販賣機」、「可以存進零錢存款機，再領紙鈔出來」。

對於網友們的建議，原PO表示，老婆很精明，換成紙鈔一定會被發現，所以行不通；至於有人質疑夫妻感情是不是不太好，他強調，夫妻倆感情融洽，鈔票換成零錢不是惡搞，單純就是想省一點，「不會呀，（我）還是很愛她。」