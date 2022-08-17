鬼月搬來新室友完全無聲！他嚇曝2件事才有聲音　網反讚優質

記者黃翊婷／綜合報導

現在正值農曆7月，也就是俗稱的鬼月，一名網友在臉書PO文聲稱，最近搬來一名新室友，目測約30至40歲左右，體型胖胖的，但一整天下來幾乎都沒有發出任何生活噪音，只有洗澡和使用洗衣機才有聲音，讓他覺得很奇怪，「（難道）他走路是浮起來的，開門是穿過去的，所以完全沒聲音？」不過，大多數網友看完文章描述，紛紛留言表示他很幸運，根本是遇到神級的優質室友。

▲原PO發現新搬來的室友「在家生活」幾乎都沒有聲音。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，鬼月期間搬來一名新室友，出入完全沒有聲音，彷彿變成空氣，明明待在房間裡上網也沒有發出半點噪音，更誇張的是，因為浴室、廁所在外面，他一定要出房間才能使用，結果出入房間也是一點聲音都沒有，「上廁所沖馬桶也完全沒聲音，可能沒沖？洗澡的流水聲他無法控制才有流水聲，只要他能控制的，他都不發出聲音。這個人雖然搬來住，但好像不存在，又像幽靈一樣存在。」

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原PO說，新室友目測約30至40歲左右，體型胖胖的，兩人打過招呼，確定真的是人類，「不要說我吃飽太閒在觀察他，因為這層樓只有兩個房間、一間浴室、一間房東的儲藏室，（租客）只有我跟他，不注意到都難」，況且生活噪音是不可避免的，他實在無法相信對方可以過得這麼「安靜」，只有洗澡和使用洗衣機才會發出聲音，「（難道）他走路是浮起來的，開門是穿過去的，所以完全沒聲音？」

文章公開之後掀起網友熱議，一派人半開玩笑表示，「搞不好只有你看得到他啊」、「說不定是你的耳朵出問題」、「你要不要先確定一下房間溫度有沒有變低」、「先從自己胯下往後看，確認能不能看見他，再決定下一步要怎麼做」、「你以為他剛搬來，其實他一直住在那裡」、「你怎麼那麼確定你有室友」。

另一派網友則認為原PO很幸運，這麼優質的室友可不是那麼容易就能遇到的，應該好好珍惜，「根本優質室友好嗎？不吵你就要偷笑了」、「是神室友」、「聽起來他還滿自律的，盡量不去影響別人，這種人應該也很有公德心，懂得設身處地為他人著想」、「代表這個人很注意不去影響別人，不錯的鄰居，哪像我這裡的，生怕人家不知道他小夜班剛下班，開關門跟拆家一樣，還是半夜2點多」。