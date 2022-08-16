被拉進「研討會」群組　他1招神懟詐騙帳號！2秒反轉眾人笑翻

▲被莫名拉進詐騙群組，他1招神解。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在「柬埔寨淘金」事件讓詐騙成為關鍵字，最近很多投資、推銷等群組騷擾，也讓許多人很惱火。但莫名被加進不知名的群組，大部分人會選擇默默退出，有網友乾脆見招拆招，貼出一張對話截圖，讓其他人讚爆療癒，「2秒內的翻轉」、「果然反轉一波」、「回得真好」、「好像有點好用。」

「逮到你了！小薛。」這位網友在臉書「爆廢公社」貼出一張訊息截圖，只見他傳LINE給一個姓薛、大頭貼是男子的薛男，熱情直呼「小薛」、「哇靠真的是你耶！」對方就一頭霧水地回了2個問號，讓原PO反問「你不認識我？」薛男則回「妳哪位？」

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見狀，他趕緊報上名號，「等等，我阿傑啊！你不認識我嗎？」想不到阿薛卻持續納悶「阿傑？」原PO只好想辦法喚起對方的記憶，「嘿啊！胖胖戴眼鏡那個啊！」薛男卻直搖頭「不認識欸！」至此，原PO終於不演了、直接開嗆，「不認識，那你在某社邀林北股市交流研討會衝三小？」

▲原PO神懟詐騙帳號，讓網友笑歪。（圖／翻攝自爆廢公社）

對話一出，底下網友紛紛笑噴，「笑死，超嗆」、「想開罵又忽然覺得有點道理」、「對耶，不認識邀山小啦」、「這個阿傑真讓人喜歡。^^」、「這太好笑了啦！胖胖的戴眼鏡有很多個欸！你說哪一個？」

▲有網友笑問，「是不是這個杰哥？」（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人敲碗，「想知道後續。」原PO就貼出截圖，對方被識破後就笑回，「哈哈哈哈！邀請你媽媽，胖小。」而他本來還嗆，「柬埔寨好玩嗎？」但之後就被封鎖了。

▲原PO還嗆「柬埔寨好玩嗎？」但最後就被封鎖了。（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友則是被煩到忍不住小抱怨，「對對對！我最近也一直被邀請進什麼股市研討會的，我還莫名其妙」、「我也常收到，不知道是啥鬼」、「一早就被拉進兩個飆股研討會群組，連續傳了50幾張貼圖就被踢出去了」、「每個投資賴～都不知道在邀請衝三小～偶又不認識你。」