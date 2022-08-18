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全台變天！今再防大雷雨　下周是否成颱關鍵時間曝

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖，下周二台灣東南方有擾動醞釀機率，下周三、下周四往西北移動，但不確定性範圍橫跨台灣東部海面至呂宋島。 （點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

今天全台有雨！氣象專家吳德榮表示，今天（18日）大氣不穩定，西半部午後應注意大雷雨及劇烈天氣；下周一、下周二北部及東半部將出現極端高溫，有挑戰今年高溫紀錄的機率；下周三、下周四擾動是否成颱、是否會進入警戒範圍？需持續觀察。

中央氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天因為東邊和南方水氣影響，比較容易下雨，東半部整天有局部短暫陣雨或雷雨，西半部清晨因南方水氣和海陸風作用，也會零星飄雨，其中午後雷陣雨較明顯，有局部大雨機率，其中中南部有短延時豪雨機率。

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（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，周五水氣稍微減少，是個過渡時間點，各地大多多雲到晴，東南部和恆春半島整天有局部短暫陣雨或雷雨，西半部清晨也有局部短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有雷陣雨，但範圍稍縮小。

趙竑表示，周六到下周二各地多雲到晴，風場偏西南風，中南部清晨有零星短暫陣雨，午後中南部和其他山區有雷陣雨；下周三開始，東方外海有低壓盤據，受到大低壓帶影響，東半部整天有局部短暫陣雨，西半部午後有雷陣雨。

至於下周是否可能有颱風生成，趙竑分析，下周三之後東方外海是個大低壓帶，其中會有系統發展，但實際發展強度，到時再看變化會比較好，但天氣會變得比較不穩定。

▼吳德榮提醒，下周一、下周二北部及東半部有挑戰今年高溫紀錄的機率。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣多，大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣，花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率；周五、周六台灣仍在太平洋高壓邊緣，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

吳德榮提醒，周日至下周二在華中創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區，天氣晴朗酷熱，下周一、下周二北部及東半部將出現極端高溫，有挑戰今年高溫紀錄的機率；下周三熱帶擾動外圍影響，台灣附近水氣增多，各地天氣、模式仍在調整。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周二台灣東南方有熱帶擾動醞釀及活動的機率，下周三、下周四往西北移動，但不確定性範圍大（橫跨台灣東部海面至呂宋島），且各國模式模擬之間仍有不小差異，故是否成颱？是否會進入警戒範圍？需持續觀察模式的調整。

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